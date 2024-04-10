防撞桿「包圍」智慧停車柱為哪樁？竹市交通處這麼說
新竹市政府今年開始擴大建置智慧停車柱，但有民眾發現有智慧車柱設在路旁，車柱旁竟然還有黃色防撞桿團團「包圍」，甚至已有防撞桿被撞壞倒地。交通處解釋，該處為新竹國小人行道旁路邊車格，經與校方會勘後綜合考量景觀與實用性，才將智慧車柱設在路邊，也擔心車柱被撞而加裝防撞桿，之後將加固防撞軟桿。
新竹市去年下半年先在「裝卸貨停車格」設置智慧停車柱，並搭配科技執法，有效解決車輛違規占用、減輕執法人力負擔等問題，今年擴大編列預算，預計年底前在全新竹市設置600支智慧車柱。建置範圍包含家長接送區以及路邊停車收費的一般車格。
從新竹市東大路、民族路、延平路一段、北新街等多處路段都可見陸續建置智慧車柱，盼藉此裝置提高停車格周轉率，但有民眾發現新竹國小旁的興學街路邊停車格，也建置了智慧停車柱，周圍還出現有防撞桿，但防撞桿已被車子撞倒，擔心過沒多久，就換成智慧停車柱作為「輔助停車」使用。
竹市府交通處表示，智慧停車柱以建置在人行道上為原則，但新竹國小一側的興學街緊鄰的通學步道是新的設施，加上校內也有許多古蹟校舍，經與學校會勘之後，考量維持當地景觀與實用性，維持原本人行道完整性與景觀視野，才將智慧停車柱設於路側。
由於智慧停車柱設於路側，市府交通處也為此在智慧停車柱周圍增設多隻防撞軟桿保護設備及提醒駕駛人，之後將加強固定防撞軟桿下方基礎，目前研議將防撞軟桿下方鋪面將從瀝青混凝土的柔性鋪面改為剛性鋪面，加固防撞軟桿。
若民眾不慎撞壞智慧停車柱怎麼辦？市府交通處說，智慧車柱是以勞務方式委託廠商開單，設備由廠商提供，非屬公物，若有損壞，則由廠商與民眾協商賠償事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言