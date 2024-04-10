防撞桿「包圍」智慧停車柱為哪樁？竹市交通處這麼說

新竹市政府今年開始擴大建置智慧停車柱，但有民眾發現有智慧車柱設在路旁，車柱旁竟然還有黃色防撞桿團團「包圍」，甚至已有防撞桿被撞壞倒地。交通處解釋，該處為新竹國小人行道旁路邊車格，經與校方會勘後綜合考量景觀與實用性，才將智慧車柱設在路邊，也擔心車柱被撞而加裝防撞桿，之後將加固防撞軟桿。

新竹市去年下半年先在「裝卸貨停車格」設置智慧停車柱，並搭配科技執法，有效解決車輛違規占用、減輕執法人力負擔等問題，今年擴大編列預算，預計年底前在全新竹市設置600支智慧車柱。建置範圍包含家長接送區以及路邊停車收費的一般車格。

從新竹市東大路、民族路、延平路一段、北新街等多處路段都可見陸續建置智慧車柱，盼藉此裝置提高停車格周轉率，但有民眾發現新竹國小旁的興學街路邊停車格，也建置了智慧停車柱，周圍還出現有防撞桿，但防撞桿已被車子撞倒，擔心過沒多久，就換成智慧停車柱作為「輔助停車」使用。

竹市府交通處表示，智慧停車柱以建置在人行道上為原則，但新竹國小一側的興學街緊鄰的通學步道是新的設施，加上校內也有許多古蹟校舍，經與學校會勘之後，考量維持當地景觀與實用性，維持原本人行道完整性與景觀視野，才將智慧停車柱設於路側。

由於智慧停車柱設於路側，市府交通處也為此在智慧停車柱周圍增設多隻防撞軟桿保護設備及提醒駕駛人，之後將加強固定防撞軟桿下方基礎，目前研議將防撞軟桿下方鋪面將從瀝青混凝土的柔性鋪面改為剛性鋪面，加固防撞軟桿。