苗栗4月2場徵才活動 逾千個工作機會供求職、轉職

勞動力發展署桃竹苗分署4月在苗栗縣辦理2場次徵才活動，第一場次13日在銅鑼鄉銅鑼灣會館，第二場次在頭份市民生里社區活動中心，各提供逾500個工作機會，求職、換工作的民眾要把握機會。

桃竹苗分署4月13日上午9點至下午1點，首次在銅鑼灣會館（銅鑼鄉新興路78號）辦理徵才活動，分署指出主要是為了協助銅鑼及三義地區廠商招募人才，場地也更寬敞，希望更快速協助媒合。

16家廠商參加，包括力積電、裕隆汽車、太平洋醫材、中興保全、信邦電子、億光電子、京元電子、聯府塑膠、永湖材料、太天興業、福立工程、家承公司、桐花村餐廳、台灣雅聞、西湖渡假村、全家便利商店，提供超過500個工作機會。

第二場徵才活動，18日在上午9點至下午1點在頭份市民生里社區活動中心（頭份市中華路595號），京元電子、兆勁科技、群佳科技、晶碩光學、台灣玻璃、承鼎精密、立康生醫、平順混凝土、上莊公司、冠軍建材、民景企業、精華工業、華山基金會、國量公司、大創百貨、特力屋、星巴克17家廠商，提供逾500個職缺。

桃竹苗分署指出，民眾參與2家以上廠商面試，即可獲得飲料手提袋，限量100份，還有早鳥禮，限量30份環保餐袋有關更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊可上台灣就業通、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團，專線0800-777888洽詢。