快訊

台股早盤漲逾50點站上20,850點 台積電開盤下跌4元

直播／賴清德宣布新任閣揆人事 卓榮泰出任行政院長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗4月2場徵才活動 逾千個工作機會供求職、轉職

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市民生里社區活動中心18日現場徵才，17家廠商提供逾500個工作機會。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
苗栗縣頭份市民生里社區活動中心18日現場徵才，17家廠商提供逾500個工作機會。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動力發展署桃竹苗分署4月在苗栗縣辦理2場次徵才活動，第一場次13日在銅鑼鄉銅鑼灣會館，第二場次在頭份市民生里社區活動中心，各提供逾500個工作機會，求職、換工作的民眾要把握機會。

桃竹苗分署4月13日上午9點至下午1點，首次在銅鑼灣會館（銅鑼鄉新興路78號）辦理徵才活動，分署指出主要是為了協助銅鑼及三義地區廠商招募人才，場地也更寬敞，希望更快速協助媒合。

16家廠商參加，包括力積電、裕隆汽車、太平洋醫材、中興保全、信邦電子、億光電子、京元電子、聯府塑膠、永湖材料、太天興業、福立工程、家承公司、桐花村餐廳、台灣雅聞、西湖渡假村、全家便利商店，提供超過500個工作機會。

第二場徵才活動，18日在上午9點至下午1點在頭份市民生里社區活動中心（頭份市中華路595號），京元電子、兆勁科技、群佳科技、晶碩光學、台灣玻璃、承鼎精密、立康生醫、平順混凝土、上莊公司、冠軍建材、民景企業、精華工業、華山基金會、國量公司、大創百貨、特力屋、星巴克17家廠商，提供逾500個職缺。

桃竹苗分署指出，民眾參與2家以上廠商面試，即可獲得飲料手提袋，限量100份，還有早鳥禮，限量30份環保餐袋有關更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊可上台灣就業通勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團，專線0800-777888洽詢。

徵才活動

延伸閱讀

苗栗特教學校啦啦隊將赴美 再戰世界錦標賽

鄭聚然遞補苗栗縣議員 自期建設苗栗成觀光科技大縣

黃聲全當選無效解職 鄭聚然遞補就職苗栗縣議員

影／苗栗文狀元寫作競賽邁入第12年 首度由AI隨機命題

相關新聞

苗栗4月2場徵才活動 逾千個工作機會供求職、轉職

勞動力發展署桃竹苗分署4月在苗栗縣辦理2場次徵才活動，第一場次13日在銅鑼鄉銅鑼灣會館，第二場次在頭份市民生里社區活動中...

危老都更挑戰多 桃園修法提高容獎

桃園市長張善政昨到桃園區了解正光路警局舊宿舍都更進度，強調要克服桃園都更瓶頸，必須彈性放寬容積獎勵，市府修訂「都市計畫法...

苗栗市長補選 3選將吸年輕票 青年政見大車拚

苗栗市長補選本周六投票，如何留住並吸引年輕族群，成了議題焦點之一，國民黨候選人余文忠昨天公布青年政策，民進黨候選人徐筱菁...

竹北豆子埔公園 街友住公廁、傳騷擾民眾

新竹縣竹北市豆子埔公園殘障廁所疑遭街友長期占住，傳出異味，另有民眾向議員反映街友會調戲女生、惡言挑釁遛狗民眾，造成恐慌；...

棒球場移土、關埔空橋 竹市兩大工程全流標

新竹市立棒球場覆土移除工程昨首度開標，流標收場，市府呼籲統包商加速辦理結構安全鑑定，勿拖延棒球場改善期程；關埔地區慈雲路...

補助拍「中壢事件」國片惹議 楊長鎮反指藍營是要內容審查

客委會出資5千5百萬元投資客語國片「1977年的那一張照片」，卻因以「中壢事件」為背景，今上午遭立院國民黨團召開記者會批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。