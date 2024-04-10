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竹北豆子埔公園 街友住公廁、傳騷擾民眾

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣竹北市豆子埔公園殘障廁所內有棉被、生活用品和吃完食物，而且門遭反鎖，疑似有街友長期占住。圖／民眾提供
新竹縣竹北市豆子埔公園殘障廁所內有棉被、生活用品和吃完食物，而且門遭反鎖，疑似有街友長期占住。圖／民眾提供

新竹縣竹北市豆子埔公園殘障廁所疑遭街友長期占住，傳出異味，另有民眾向議員反映街友會調戲女生、惡言挑釁遛狗民眾，造成恐慌；縣府、公所和警方昨表示，將加強訪視和巡邏，維護民眾安全和環境整潔。

警消前晚獲報豆子埔公園殘障廁所傳出異味，入內雖未發現異狀和違禁品，但廁所內擺放棉被、生活用品及吃完的食物，疑街友占住。

議員朱健銘說，先前接獲民眾陳情街友占用公共設施，會對女生出言調戲，惡言挑釁遛狗民眾，造成恐慌，相關單位要善盡管理之責，避免公園成為治安漏洞。

竹北市公所表示，已派員加強清掃髒亂，後續將配合縣警局及里長會勘，加強改善並維持公園安全空間。

縣府社會處昨天前往公園訪視，沒找到街友；社會處目前列冊街友共40名，委託竹安公益慈善服務協會進行關懷訪視和安置收容，將會加強當地關懷訪視。

竹北警分局表示，若民眾遭騷擾、挑釁或汙辱可立即報案，警方將依法偵辦，目前已加強巡邏公園，街友出入熱點也加強巡視。

新竹縣中華照顧者關懷協會理事劉志枰則說，多數街友求職不易，露宿街頭愈久，愈難重新踏入職場，確實需要更多關懷。

女生 廁所 街友

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