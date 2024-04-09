快訊

賴清德政府新團隊準備！明將公布閣揆 內閣「傳聞名單」一覽

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1.8億一注獨得 獎落「這縣市」

相愛10年打工供女友讀書…準新郎婚前竟「失蹤」 結局反轉藏洋蔥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

補助拍「中壢事件」國片惹議 楊長鎮反指藍營是要內容審查

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
客委會主委楊長鎮回應國民黨團批評客委會補助國片「1977年的那一張照片」爭議。記者巫鴻瑋／攝影
客委會主委楊長鎮回應國民黨團批評客委會補助國片「1977年的那一張照片」爭議。記者巫鴻瑋／攝影

客委會出資5千5百萬元投資客語國片「1977年的那一張照片」，卻因以「中壢事件」為背景，今上午遭立院國民黨團召開記者會批是拿公帑搞認知作戰，更違反補助預算上限1千萬元規定。對此客委會主委楊長鎮回應認為「國民黨好像有點要內容審查，不太妥」。

楊長鎮表示，國片「1977年的那一張照片」當然是以中壢事件為背景，故事中還安排經歷過韓國光州事件的僑生，台韓之間彼此有些聯繫，目的是考量要將國片打入韓國市場。

楊長鎮認為，片中中壢事件並不是正面表現，它只是一個場景，台灣在民主化過程走過艱辛道路，這段歷史應該要去面對、記得、反省，他說「這才是比較好的態度，而不是略而不談」。楊長鎮反嗆國民黨對於國片故事背景有意見，像是要做內容審查，他說「我是覺得有點不太妥當啦」。

國民黨立院黨團今天上午召開記者會，立委林思銘在會上質疑客委會近年對客家文化傳承「到底做了什麼」，並拿出客委會業務預算報告，批評客委會補助大筆預算，卻看不到具體成效。

林思銘指出，客委會為了「1977年的那一張照片」補助5千5百萬元，以客委會捐助客家公共傳播基金會採購方式辦理，但根據客家委員會補助製作客家意象電影作業要點中明確寫明「每一部影片補助預算上限以新台幣一千萬元（含稅）為原則」，質疑違法規定。

林思銘表示，「1977年的那一張照片」是拿客家公共傳播基金會的錢，拍攝的意識形態政策片，且客委會自身的業務報告就也提到該國片是要打造以中壢事件為背景的民主歷史電影，但就算如此也應該要依規定補助。

客委會 客家文化

延伸閱讀

【重磅快評】客委會換手豪撒千萬 還要「栽贓」藍委？

「茶金」後拍中壢事件惹議 客委會：國民黨毋須妄自菲薄

疑客委會違反補助要點 國民黨團：拿公帑搞認知作戰

楊文科宣布竹縣營養午餐即刻解除「粄條禁令」 小朋友最快5/1吃到粄條

相關新聞

補助拍「中壢事件」國片惹議 楊長鎮反指藍營是要內容審查

客委會出資5千5百萬元投資客語國片「1977年的那一張照片」，卻因以「中壢事件」為背景，今上午遭立院國民黨團召開記者會批...

桃園購物節成效雪崩式下滑！今年不續辦 藍議員傻眼了

桃園購物節舉辦多年，去年消費登錄金額卻只剩40億元，遠輸給台中和台南，不分藍綠議員都批評成效不佳。經發局長張誠今表示，因...

桃園義民社福館避車彎少…家長接送冒險停紅線 養工處將增

桃園平鎮義民社福館內有幼兒園及托嬰中心，不過家長反映，現有的避車彎僅能停放2輛汽車，家長接送都要冒險停在紅線上，希望能增...

腸病毒進入高峰期 張善政：盼學童勤洗手好習慣帶回家

全國腸病毒門急診上周就診人數次，創近10年來同期最高，桃園市長張善政今天參加在西門國小舉辦的「一起來洗手 腸病毒快走」宣...

打造桃園捷運「山手線」 50多人冒雨踏勘路線站點

桃園捷運綠線延伸中壢綜合規劃案去年底通過行政院核定，全線長約7.2公里，兩端銜接八德區綠線G01站和中壢區機捷A23站，...

鄭聚然遞補苗栗縣議員 自期建設苗栗成觀光科技大縣

苗栗縣議員鄭聚然今天宣誓遞補上任，縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌等人都到場觀禮，鄭聚然也自期配合及監督縣府，讓鄉親更好，建設苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。