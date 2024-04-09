補助拍「中壢事件」國片惹議 楊長鎮反指藍營是要內容審查

客委會出資5千5百萬元投資客語國片「1977年的那一張照片」，卻因以「中壢事件」為背景，今上午遭立院國民黨團召開記者會批是拿公帑搞認知作戰，更違反補助預算上限1千萬元規定。對此客委會主委楊長鎮回應認為「國民黨好像有點要內容審查，不太妥」。

楊長鎮表示，國片「1977年的那一張照片」當然是以中壢事件為背景，故事中還安排經歷過韓國光州事件的僑生，台韓之間彼此有些聯繫，目的是考量要將國片打入韓國市場。

楊長鎮認為，片中中壢事件並不是正面表現，它只是一個場景，台灣在民主化過程走過艱辛道路，這段歷史應該要去面對、記得、反省，他說「這才是比較好的態度，而不是略而不談」。楊長鎮反嗆國民黨對於國片故事背景有意見，像是要做內容審查，他說「我是覺得有點不太妥當啦」。

國民黨立院黨團今天上午召開記者會，立委林思銘在會上質疑客委會近年對客家文化傳承「到底做了什麼」，並拿出客委會業務預算報告，批評客委會補助大筆預算，卻看不到具體成效。

林思銘指出，客委會為了「1977年的那一張照片」補助5千5百萬元，以客委會捐助客家公共傳播基金會採購方式辦理，但根據客家委員會補助製作客家意象電影作業要點中明確寫明「每一部影片補助預算上限以新台幣一千萬元（含稅）為原則」，質疑違法規定。

林思銘表示，「1977年的那一張照片」是拿客家公共傳播基金會的錢，拍攝的意識形態政策片，且客委會自身的業務報告就也提到該國片是要打造以中壢事件為背景的民主歷史電影，但就算如此也應該要依規定補助。