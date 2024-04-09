了解憨兒故事…王瞳到場支持 真善美基金會25年公益特展
桃園真善美社會福利基金會服務心智障礙者至今25年，於中壢中原營區辦理「請擁抱我的不完美」公益特展，回顧服務歷程外，更分享照顧以及與心智障礙者的相處之道，透過展覽可以知道憨兒與想像中不一樣。基金會執行董事胡川安說，基金會從原先約40位憨兒，到現在有約200位，一路走來的故事透過展覽傳達，現在也在募款興建憨樂生活村，讓逐漸年老的憨兒能受養護及照顧。
胡川安說，25年前他的父親認為有能力就要幫助人，不過幫助人只捐一次錢不夠，要將一群人一起帶出來，因此在龍岡地區創了一個家園，經過時間累積慢慢茁壯。現在有的壢小故事森林在經營，還有龍岡的家園，也在募款將於新屋要蓋2000坪的憨樂生活村，因基金會除服務憨兒就業外，也在做老憨兒照護，讓逐漸年老的憨兒能受養護及照顧，也希望基金會能陪他們走到最後。
而7年前也曾出席基金會的公益活動的霸氣樂團，成員有藝人王瞳、主唱于浩威、吉他手阿修羅、貝斯手樂咖、鼓手小頭，今也到現場開唱表達支持。基金會義賣商品的長期支持者王瞳說，人活著不能單單只是餬口，將愛傳遞給更多人才更有意義，這也是他們樂團創團的宗旨，用音樂來做愛心，並將更多資源串起來，看到基金會這麼努力看到憨兒有的優點再發揚放大，覺得有意義及價值。
于浩威表示，覺得活動相當有意義，或許每個人都有低潮，但在社會上有很多人事物都更需要被關心，有能力及一些影響力透過音樂讓更多事情被社會關注，是一件很好的事。
社會局副局長蔡逸如說，基金會一路走來艱辛，是別人無法體會，不過透過這個展覽可讓大家看到這群不一樣的孩子，給他們幫助及給工作機會讓他們能獨立自主，並在社會上展現色彩，祝福展覽成功。
展覽現場除有憨兒擔任導覽小幫手、民眾觀展答題送小禮物，另外還設有趣味的夾豆子以及折手工玫瑰花的互動體驗，還有憨兒手作及周邊商品，展期至4月28日至於中原文創園區4號倉庫，邀請大家一起看展做公益
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