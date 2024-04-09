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打造桃園捷運「山手線」 50多人冒雨踏勘路線站點

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運工程局今踏勘捷運綠線延伸中壢，雖然天公不作美，中途下起大雨，眾人仍冒雨走完近6公里。記者陳俊智／攝影
桃園捷運工程局今踏勘捷運綠線延伸中壢，雖然天公不作美，中途下起大雨，眾人仍冒雨走完近6公里。記者陳俊智／攝影

桃園捷運綠線延伸中壢綜合規劃案去年底通過行政院核定，全線長約7.2公里，兩端銜接八德區綠線G01站和中壢區機捷A23站，中間則規劃5站，預計2031年底完工通車；桃園市捷運工程局今沿線踏勘，就車站與路線位置做進一步的評估調整。局長劉慶豐表示，待綠線與綠線延伸中壢完工，桃園環狀軌道也將成形，打造桃園「山手線」指日可待。

桃園市捷運工程局今由局長劉慶豐帶隊踏勘，一行50多人從中壢區環中東路走到八德區北區客家會館，同行除了捷運局、桃園大眾捷運公司等政府部門官員，承包專案管理的亞新工程顧問公司也在沿途設點說明討論，討論內容包括評估GE01到GE02高架轉地下的路線位置、A23站周邊土地整合開發等；雖然天公不作美，中途還下起大雨，眾人還是堅持走完全程。捷運局官員表示，以前多半是定點會勘，幾乎沒有徒步沿線踏勘過，此經驗將成職涯難忘回憶。

捷運局指出，綠線延伸中壢綜合規劃去年獲行政院核定，基本設計檢討與招標策略訂定都在進行中，路線及站點位置雖然還要整合地方意見進行微調，但銜接綠線G01站部分已做好相關硬體建置，經過此次會勘，有信心也有把握能在期程內完成。

劉慶豐表示，綠延中壢計畫採取三箭齊發，今年3月已啟動基本設計檢討作業，同步進行整體經費細部檢討，預計年中送行政院公共工程委員會審議經費，而實地踏勘能更有效擬定未來招標策略，加速辦理工程發包。待捷運綠線與綠延中壢全部通車，將與機捷形成桃園第一個捷運環狀線，有望打造桃園的「山手線」。

劉慶豐指出，捷運基本上都是寬度1435公釐的標準軌，但供給電力的集電軌間距可能有所不同，這部分在綠線建置時已有要求廠商比照機捷，車廂也有要求同樣寬度，因此未來綠線的捷運車廂也能在機捷軌道行駛，只是機捷與綠線月台長度不同，機捷月台最多可容5節車廂，綠線僅2節。

劉慶豐說，雖然月台長度不同，但未來可視營運及民眾需求調整，在桃園市內繞行的車廂即以2節為主，連結至其他縣市的車廂則安排在某站點專程。

桃園捷運工程局長劉慶豐（左）今踏勘捷運綠線延伸中壢，雖然天公不作美，中途下起大雨，眾人仍冒雨走完近6公里。記者陳俊智／攝影
桃園捷運工程局長劉慶豐（左）今踏勘捷運綠線延伸中壢，雖然天公不作美，中途下起大雨，眾人仍冒雨走完近6公里。記者陳俊智／攝影
桃園捷運工程局長劉慶豐（左2）今踏勘捷運綠線延伸中壢，雖然天公不作美，中途下起大雨，眾人仍冒雨走完近6公里。記者陳俊智／攝影
桃園捷運工程局長劉慶豐（左2）今踏勘捷運綠線延伸中壢，雖然天公不作美，中途下起大雨，眾人仍冒雨走完近6公里。記者陳俊智／攝影
桃園捷運工程局今踏勘捷運綠線延伸中壢，雖然天公不作美，中途下起大雨，眾人仍冒雨走完近6公里。記者陳俊智／攝影
桃園捷運工程局今踏勘捷運綠線延伸中壢，雖然天公不作美，中途下起大雨，眾人仍冒雨走完近6公里。記者陳俊智／攝影
桃園捷運工程局今踏勘捷運綠線延伸中壢，雖然天公不作美，中途下起大雨，眾人仍冒雨走完近6公里。記者陳俊智／攝影
桃園捷運工程局今踏勘捷運綠線延伸中壢，雖然天公不作美，中途下起大雨，眾人仍冒雨走完近6公里。記者陳俊智／攝影

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