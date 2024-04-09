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鄭聚然遞補苗栗縣議員 自期建設苗栗成觀光科技大縣

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員鄭聚然今天宣誓遞補上任，縣長鍾東錦並致贈「澤惠苗栗」賀匾。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員鄭聚然今天宣誓遞補上任，縣長鍾東錦並致贈「澤惠苗栗」賀匾。記者范榮達／攝影

苗栗縣議員鄭聚然今天宣誓遞補上任，縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌等人都到場觀禮，鄭聚然也自期配合及監督縣府，讓鄉親更好，建設苗栗從農業縣變觀光科技大縣，躍上台灣舞台。

前縣議員黃聲全被控招待選民用餐賄選，當選無效確定，縣議會依規定辦理解職，選區落選頭前鄭聚然遞補，今天宣誓就職，縣選委會總幹事巫恒昭代表中央選舉委員會頒發當選證書，苗栗地方法院院長王漢章監誓，王漢章表示與鄭聚然共勉，指出民意代表執行職務應依誓詞，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法。

鍾東錦、徐耀昌，及縣議會議長李文斌、副議長張淑芬等人到場，鍾東錦並致贈「澤惠苗栗」賀匾，鄭聚然這屆選舉因婦女保障名額限制落選，因黃聲全當選無效確定遞補議員，鄭聚然指出，苗栗縣在徐耀昌任內打下良好的根基，接棒鍾東錦良好的願景擘畫，他會配合議會運作，協助並監督發展成觀光科技大縣，

政壇人士分析，黃聲全是無黨籍，鄭聚然是國民黨，兩人都是藍軍，一下、一上議員，對於苗栗政治形勢並不會產生重大變化，但這屆選舉期間，有4人被控幫鄭涉嫌賄選，被依違反公職人員選舉罷免法判刑，都獲得緩刑，是否還有選舉官司對鄭提起當選無效之訴，也存在變數。

苗栗縣議員鄭聚然今天宣誓遞補上任，苗栗地方法院院長王漢章監誓。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員鄭聚然今天宣誓遞補上任，苗栗地方法院院長王漢章監誓。記者范榮達／攝影
苗栗縣選舉委員總幹事巫恒昭（左）代表中央選舉委員會，頒發縣議員鄭聚然（右）當選證書。記者范榮達／攝影
苗栗縣選舉委員總幹事巫恒昭（左）代表中央選舉委員會，頒發縣議員鄭聚然（右）當選證書。記者范榮達／攝影

苗栗縣 鄭聚然 鍾東錦

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