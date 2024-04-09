鄭聚然遞補苗栗縣議員 自期建設苗栗成觀光科技大縣

苗栗縣議員鄭聚然今天宣誓遞補上任，縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌等人都到場觀禮，鄭聚然也自期配合及監督縣府，讓鄉親更好，建設苗栗從農業縣變觀光科技大縣，躍上台灣舞台。

前縣議員黃聲全被控招待選民用餐賄選，當選無效確定，縣議會依規定辦理解職，選區落選頭前鄭聚然遞補，今天宣誓就職，縣選委會總幹事巫恒昭代表中央選舉委員會頒發當選證書，苗栗地方法院院長王漢章監誓，王漢章表示與鄭聚然共勉，指出民意代表執行職務應依誓詞，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法。

鍾東錦、徐耀昌，及縣議會議長李文斌、副議長張淑芬等人到場，鍾東錦並致贈「澤惠苗栗」賀匾，鄭聚然這屆選舉因婦女保障名額限制落選，因黃聲全當選無效確定遞補議員，鄭聚然指出，苗栗縣在徐耀昌任內打下良好的根基，接棒鍾東錦良好的願景擘畫，他會配合議會運作，協助並監督發展成觀光科技大縣，