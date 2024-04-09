黃聲全當選無效解職 鄭聚然遞補就職苗栗縣議員

無黨籍苗栗縣議員黃聲全因賄選案被判當選無效確定遭解職，同選區落選頭國民黨籍鄭聚然今天遞補宣誓就職；他表示，將善盡監督之責，協助縣府推動地方建設讓苗栗繁榮發展。

111年地方公職人員選舉，苗栗縣第20屆縣議員第5選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）應選席次8名（含2名婦女保障名額），鄭聚然遭婦女保障名額擠下，成為落選頭；同選區當選議員黃聲全因被控幫選民支付餐費賄選，3月遭判當選無效確定，依法解職，由鄭聚然遞補當選。

苗栗縣議會今天辦理鄭聚然遞補宣誓就職典禮，由苗栗地方法院院長王漢章擔任監誓人，苗栗縣長鍾東錦頒贈「澤惠苗栗」牌匾，前縣長徐耀昌及議長李文斌、副議長張淑芬等多名議員到場觀禮，儀式簡單隆重。

鄭聚然曾任第19屆議員，他受訪表示，有機會重新站上議會，心感惶恐，不過身為民意代表，會盡力完成使命，配合議會運作，發揮監督力量，更希望協助縣府推動各項建設，讓苗栗在良好奠基下持續發展，從農業縣、觀光縣邁向觀光科技大縣，讓苗栗更繁榮，鄉親過得更好。

不過，本屆議員選舉期間，苗栗地檢署偵辦賄選案，王姓、鄧姓等4名被告涉嫌以一票新台幣500元替鄭聚然買票遭起訴，一審經法院判刑分別宣告緩刑。檢方偵查階段因證據未及鄭聚然本人，刑事部分未起訴，然而地方盛傳落選競爭對手、現任立委沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦將對鄭聚然提出民事當選無效之訴。

陳詩弦告訴中央社記者，苗栗選風需要被改變，至於是否提出自訴，僅稱「會順其自然，維護自己權益」。

對此，鄭聚然說，選舉期間的各種攻防都會有，但他並未被司法徵詢、傳喚，相信司法會公正，「沒問題就是沒問題」，就按照司法程序走。

第20屆苗栗縣議會泛藍席次居多數，國民黨籍鄭聚然遞補上任，對於議會政黨勢力變化影響不大。