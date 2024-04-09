快訊

台日美接連地震是巧合？專家示警「百年周期地震」要注意

醒來已在摩鐵…台大婦科名醫遭控涉下藥性侵4名女業務 昨遭搜索約談

烏龜發情、人類求婚！北美日全食觀測狂歡

楊文科宣布竹縣營養午餐即刻解除「粄條禁令」 小朋友最快5/1吃到粄條

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科大讚粄條好吃，更不吝舉大姆指連連稱讚。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科大讚粄條好吃，更不吝舉大姆指連連稱讚。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣長楊文科今天宣布，原本受寶林粿條食安事件影響而暫停在縣內營養午餐供應的粄條，今起即刻全面開放恢復，鼓勵民眾多用行動支持客家米食。不過，新竹縣教育局補充說明，多數學校因為已公布4月份菜單，無法隨意更動，因此最快5月1日小朋友才會再次吃到粄條。

客委會主委楊長鎮中午與楊文科前往芎林鄉街上的美濃粄條店用餐，用實際行動支持店家。楊長鎮表示，米食文化是代表客家飲食文化相當重要的一環，無論是叫粄條、面帕粄，又或是閩南鄉親所稱的粿仔條，都是同類米食，但受到這次食安事件衝擊，讓不少店家業績都被打趴、產業受到打擊，因此希望透過實際行動支持店家，也呼籲消費者多給粄條信心。

新竹縣從4月1日起即暫停高中以下各級學校營養午餐使用粿仔條、粄條，改以炒麵等其他食材替代，不過楊文科今天宣布，為鼓勵受影響的粄條產業、重建消費信心，因此響應客委會號召，恢復營養午餐粄條供應。

楊文科今天中午與楊長鎮及立委徐欣瑩，率團前往芎林鄉市區的「美濃樓」粄條店用行動支持店家，不僅大啖炒粄條，楊長鎮還多點了一碗湯粄條與眾人分享，大讚無論是新竹北埔、新埔，又或是高雄美濃、東部粄條都十分美味，盼消費者多給客家米食信心。

「食粄條毋使驚！」徐欣瑩大力呼籲消費者不用怕粄條會有問題，粄條是客家人重要的飲食代表，不過多是新鮮手工現做現賣，且每個地方的粄條都各有風味，希望消費者能夠繼續支持客庄粄條。

湯粄條料理是客家米食代表之一，純白的粄條又有「面帕粄」之稱。記者巫鴻瑋／攝影
湯粄條料理是客家米食代表之一，純白的粄條又有「面帕粄」之稱。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科（左3）、楊長鎮（左4）等人大啖粄條，用實際行動支持粄條美食。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科（左3）、楊長鎮（左4）等人大啖粄條，用實際行動支持粄條美食。記者巫鴻瑋／攝影
客委會主委楊長鎮點湯粄條與眾人分享，希望透過實際行動號召消費者支持粄條。記者巫鴻瑋／攝影
客委會主委楊長鎮點湯粄條與眾人分享，希望透過實際行動號召消費者支持粄條。記者巫鴻瑋／攝影
客委會主委楊長鎮點湯粄條與眾人分享，希望透過實際行動號召消費者支持粄條。記者巫鴻瑋／攝影
客委會主委楊長鎮點湯粄條與眾人分享，希望透過實際行動號召消費者支持粄條。記者巫鴻瑋／攝影
客家炒粄條每家店家都有獨門醬料，因此口味各有不同也各有擁護者。記者巫鴻瑋／攝影
客家炒粄條每家店家都有獨門醬料，因此口味各有不同也各有擁護者。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 楊文科 粄條 食安

延伸閱讀

新豐垃圾掩埋場燒不停今又復燃 楊文科：希望竹竹苗可以合作

竹東高中校車自撞 楊文科：駕駛健康、車輛都要徹底檢查

竹北歷史建物清河堂淪垃圾廢墟 楊文科允諾修復

4月11日啟用！竹縣長楊文科開箱雙新自行車道 串聯桃竹觀光路廊

相關新聞

影／街友占據竹北豆子埔公園 調戲女生、挑釁民眾 議員憂成治安死角

新竹縣竹北市豆子埔公園昨天深夜10時許有民眾報案殘障廁所內傳出陣陣異味，警消人員到場查看發現廁所門緊鎖，敲門也無人應答，...

新竹棒球場新進度 覆土移除工程今天開標

新竹市立棒球場封閉1年多，市府3月底上網公告棒球場覆土移除工程，統包商巨佳營造卻向法院聲請保全證據，要求覆土移除工程暫停...

楊文科宣布竹縣營養午餐即刻解除「粄條禁令」 小朋友最快5/1吃到粄條

新竹縣長楊文科今天宣布，原本受寶林粿條食安事件影響而暫停在縣內營養午餐供應的粄條，今起即刻全面開放恢復，鼓勵民眾多用行動...

新竹接獲多起通報 到府抽血驗肝癌伺機推銷高價健檢 衛生局：已違法

新竹縣衛生局近日陸續接獲民眾通報，有外縣市醫事檢驗所人員到民宅及商家招攬民眾到府抽血，並以低價100元肝癌篩檢的費用，吸...

影／苗栗文狀元寫作競賽邁入第12年 首度由AI隨機命題

苗栗縣政府獨創的國中小「文狀元」寫作競賽已邁入第12年，今天上午在巨蛋體育館登場，國小及國中組共621名學生參賽，分別在...

把波蘭當宜蘭 她花費7.5萬元歐洲自助行12天達陣

苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠有獨特紓壓模式，今年3月28日至4月8日12日德國、波蘭自助旅行，人均7.5萬元，也是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。