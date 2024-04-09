楊文科宣布竹縣營養午餐即刻解除「粄條禁令」 小朋友最快5/1吃到粄條

新竹縣長楊文科今天宣布，原本受寶林粿條食安事件影響而暫停在縣內營養午餐供應的粄條，今起即刻全面開放恢復，鼓勵民眾多用行動支持客家米食。不過，新竹縣教育局補充說明，多數學校因為已公布4月份菜單，無法隨意更動，因此最快5月1日小朋友才會再次吃到粄條。

客委會主委楊長鎮中午與楊文科前往芎林鄉街上的美濃粄條店用餐，用實際行動支持店家。楊長鎮表示，米食文化是代表客家飲食文化相當重要的一環，無論是叫粄條、面帕粄，又或是閩南鄉親所稱的粿仔條，都是同類米食，但受到這次食安事件衝擊，讓不少店家業績都被打趴、產業受到打擊，因此希望透過實際行動支持店家，也呼籲消費者多給粄條信心。

新竹縣從4月1日起即暫停高中以下各級學校營養午餐使用粿仔條、粄條，改以炒麵等其他食材替代，不過楊文科今天宣布，為鼓勵受影響的粄條產業、重建消費信心，因此響應客委會號召，恢復營養午餐粄條供應。

楊文科今天中午與楊長鎮及立委徐欣瑩，率團前往芎林鄉市區的「美濃樓」粄條店用行動支持店家，不僅大啖炒粄條，楊長鎮還多點了一碗湯粄條與眾人分享，大讚無論是新竹北埔、新埔，又或是高雄美濃、東部粄條都十分美味，盼消費者多給客家米食信心。