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水情不佳 桃市府籲機關企業改用水資中心放流水

中央社／ 桃園9日電
石門水庫水情不佳。本報資料照片
石門水庫水情不佳。本報資料照片

石門水庫水情不佳，桃園市政府水務局今天表示，請政府機關或民間企業針對非接觸人體用途，減少使用自來水，改用桃園市水資源回收中心放流水，讓石門水庫原水優先供應民生使用。

根據經濟部水利署北區水資源分署資料，石門水庫蓄水率截至今天上午9時僅剩下26.8%；中央自3月19日起將桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號調整為「提醒綠燈」。

桃園市水務局今天發布新聞稿表示，市府已在2月23日成立旱災緊急應變小組，水務局所轄水資源回收中心可免費提供處理後放流水，作為非接觸人體次級用水來源，以達節省自來水資源使用。

水務局指出，桃園市水資源回收中心放流水量穩定，每天24小時連續運轉，每天約有9萬8000噸放流水，其中以桃園北區、龜山2處水資源回收中心放流水量最多，每天平均可提供各6萬5000噸及1萬7000噸放流水，以10噸水車的載運量估算，每天約可供8000車次，其餘如楊梅、文青水園、大溪及石門水資源回收中心每天可供約1500至6500噸放流水。

水務局表示，由於水情吃緊，請政府機關或民間企業改用桃園市水資源回收中心放流水，針對非接觸人體用途如清掃街道、車體清洗、揚塵抑制、路樹澆灌等用水，應多加使用放流水，減少使用自來水，以紓解水情，讓石門水庫原水優先供應民生使用。

水務局也說，桃園北區水資源回收中心再生水廠正在興建，供給工業區輸水管線刻正加速施工，預計今年6月可供給1萬噸工業用再生水予中油公司，並預計明年供給3萬噸工業用再生水予觀音工業區噸及南亞錦興廠，使桃園市工業區用水大戶能免於缺水風險。

桃園 水資源 石門水庫

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