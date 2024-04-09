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苗栗市長補選3搶一 青年政策交鋒 老山城如何留住年輕人？

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市長補選國民黨候選人余文忠公布3面向、5措施青年政策，希望留住年輕人，吸引青年人返鄉工作、創業。本報資料照片
苗栗市長補選國民黨候選人余文忠公布3面向、5措施青年政策，希望留住年輕人，吸引青年人返鄉工作、創業。本報資料照片

苗栗市縣治所在地，人口卻落後苗北雙城頭份市、竹南鎮，市長補選周六投票，無黨籍候選人林志豪、國民黨候選人余文忠、民進黨候選人徐筱菁「3搶1」，老山城如何活化，誰能留住年輕人成關鍵。

余文忠公布青年政策指出，最近聽到有人說苗栗市30年沒變，其實苗栗市正在逐漸改變中，未來將秉持「傳承創意新苗栗」、「忠誠魄力拚願景」2大主軸，再從地域特性，分為「再生北苗」、「活化中苗」、「更新南苗」等3大特色區塊，因應少子化和老年化社會趨勢，青年政策部分，更要化被動為主動，從就學、就業、居住等3大面向著手，規畫5項措施。

他說，如果當選市長後，將馬上成立「扶弱助學」基金，針對苗栗市的優秀學子，提供專款專用獎助學金；營造青年友善就業環境方面，將與各大企業行號、縣政府、就業服務站以及大專院校配合，每年舉辦4次大型就業博覽會。設籍苗栗市的青年留在苗栗工作，若家中有長輩需要照顧，可配合敬老服務馬上辦中心，提供長輩照護、居家服務等。

余文忠指出，想要自行創業的青年，則可透過他所提出的「青年創業孵化中心」，與大專院校合作；他也將立即盤點空屋、空房情況，並把數據建置到苗栗智慧城市系統，配合縣政府包租代管服務，進一步媒合青年居住需求，市公所也將與屋主協調，期望讓入住青年享有租屋優惠或水電減免等措施。

苗栗市 青年

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