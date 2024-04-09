學區住宅區多車位難求 竹市建延平地下停車場解套

新竹市延平路一段有住宅區與學區，商業活絡，當地目前僅延平公有停車場提供104席汽車位，供不應求，市府將改建為地下停車場，增至247席，上方維持公園供居民使用，已獲交通部核定3.65億元補助，預計2027年完工啟用。

市府指出，目前已獲前瞻經費補助7處停車場，可提供2259席汽車位及1385席機車位，昨再獲補助興建延平地下停車場，預計興建地下兩層，設置247席汽車格位，含25席電動專用充電車位，總經費約3.65億元，中央補助2.07億元，地方自籌1.58億元，預計今年底完成規畫設計，明年發包工程施作。

市府指出，竹市地狹人稠，延平公有停車場周邊透天住宅居多，未附車位，但居民停車需求高，加上周邊商業活絡，臨停需求也高，但延平公有停車場僅有104席平面汽車位，已供不應求。

延平地下停車場將引入車牌辨識與多功能繳費等智慧化停車管理系統，配合場內停車標誌指引、車位在席顯示等，加速車輛進出場速度，不僅打造多元友善、新穎便利的停車空間，地面上仍維持公園供居民使用，滿足休憩需求。