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連假偷排汙？ 關西鳳山溪變彩虹河 綿延百米

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣關西鎮鳳山溪清明連假疑遭偷倒不明溶劑，染成「彩虹河」。圖／劉創盛提供
新竹縣關西鎮鳳山溪清明連假疑遭偷倒不明溶劑，染成「彩虹河」。圖／劉創盛提供

新竹縣關西鎮鳳山溪清明連假疑遭偷倒不明溶劑，溪面出現長達100公尺的油汙，變成「彩虹河」，但很快被水流沖走，縣府環保局派員到場稽查時已無明顯異常，找不到來源，昨承諾加強巡視，公所也表示將增加沿岸監視系統。

議員蔡蕥鍹昨質疑，縣府水汙染檢舉獎金制度上路7年，至今無人領到，現在汙染事件頻傳，應研議提高獎金、鼓勵吹哨者制度，讓民眾和工廠內部自發性檢舉不法。環保局允加強宣傳。

關西鎮民代表詹羅燈4日獲報，鳳山溪自來水取水口下游的渡船頭溪面出現大片油汙，立即聯繫環保局和公所清潔隊清除。詹說，不明溶劑看似機油，雖量不多，但已嚴重破壞環境，民眾相當擔心。

環保局到場實際測量，油漬呈現彩虹部分面積約2乘3公尺，但檢測水質無明顯異常，附近也未發現油汙來源，因量不多，追查困難。

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，當天水流湍急，目視汙染約綿延100公尺，占據河面右岸一半；這些化學溶劑若流到田裡，後果不堪設想，且渡船頭沒有監視器，常有民眾傾倒垃圾，盼公所加速設置監視器，遏止破壞環境行為。

關西鎮長陳光彩回應，為杜絕水汙、棄置垃圾問題，公所今年編2000萬元預算，將在重要路口及鳳山溪沿線裝監視器，警局今年會完工，全面打擊不法。

新竹 環保局 監視器

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