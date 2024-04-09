修復將完成 苗栗火車頭園區 首辦招商說明

客委會斥資10億元修復並興建的苗栗火車頭園區，即將完工對外營運，共17個位置招商，昨天下午首場說明會，吸引15家在地知名的觀光、文創、餐飲業者到場，台鐵盼5月底前完成招商，盡速讓商家進駐，8月對外營運，帶動地方發展。

苗栗火車頭園區在苗栗市黃金地段的苗栗火車站旁、英才夜市對面，有12輛火車頭及數位投煤體驗等，招商位置含地方文創小舖、微型聚落、咖啡廳、火車主題餐廳等區塊，共有17單位，月租金2.5萬元起，另需負擔營業額5％作為園區管理費用。

昨天參加說明會的業者除表達意願，也好奇苗栗火車頭園區進度。現場接待人員指出，園區占地約5700坪，設施含瞭望台、微型聚落、文化故事館、地方文創小舖、轉車台大廳、投煤練習場、列車展示館及文物故事館等，修復及新建建物進度已達99%，整體外觀都已完成，僅剩部分外圍設施及內部裝潢還在趕工中。

據指出，昨天也有遠從南投埔里來的連鎖冷飲業者，專程評估商機，希望搶訂好攤位。台鐵表示，說明會還要辦2場，希望盡快完成簽約，發展園區商機。

縣府文觀局表示，火車頭園區結合客家文化與鐵道文物，並且以遊憩為導向，有望成為亮點新地標，串聯苗栗市功維敘隧道、頭屋鄉明德水庫及三義鄉鐵路舊山線勝興車站、鐵道自行車等旅遊景點，盼如火車頭帶動觀光產業。