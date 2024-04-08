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桃園首創產後憂鬱心理諮商 市府研議再擴大對象

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府去年5月領先全台推動「產後憂鬱心理諮商計畫」，但實際接受心理諮商者不多，今年持續研議擴大對象。圖／桃園市政府提供
桃園市政府去年5月領先全台推動「產後憂鬱心理諮商計畫」，但實際接受心理諮商者不多，今年持續研議擴大對象。圖／桃園市政府提供

桃園市去年5月領先全台推動「產後憂鬱心理諮商計畫」，但實際接受心理諮商者僅約200人，即使擴大適用對象，計畫執行率仍僅2.4%，民代今呼籲市府取消限制，只要女性自認有需要就可申請。婦幼局回應，會研議繼續擴大對象，但仍須經專家會議評估，讓有限資源提供給真正需要的人。

市府估算，桃園每年約有2000人患有產後憂鬱症，去年開始推動產後憂鬱心理諮商計畫，總經費編列2000萬元，協助民眾進行產後憂鬱評估問卷、心理諮商、中醫診療調理等療程，若產後憂鬱評估分數達13分，市府將主動轉介，協助民眾接受心理諮商。

婦幼局今天到議會工作報告，議員凌濤直言，市府原預估心理諮商部分將服務3000人，去年實際接受心理諮商者僅198人，儘管今年1月起，計畫已擴大到孕期婦女及其伴侶，和患有子宮頸癌、乳癌、卵巢癌、肺癌及直腸癌的婦女都能使用，執行率不升反降，僅剩2.4%。

凌濤表示，目前計畫適用範圍還是太小，呼籲市府持續開放，不限產後憂鬱、孕期婦女，未來只要滿25歲以上女性只要「自認有需要」，就可以接受心理諮商。議員楊家俍則建議，除5癌患者，若女性有不孕症、紅斑性狼瘡或子宮相關疾病也應納入，並協助尋找彈性工時工作，減輕婦女身心壓力。

婦幼局長杜慈容回應，去年接受產後憂鬱篩檢者共6513人，其中，其中1031人產後憂鬱評估分數大於13分，但實際接受心理諮商者只剩不到200人，原因在於許多民眾害怕被貼上標籤，或自認身心狀況無虞，因此對心理諮商接受度不高。

杜慈容表示，去年規定產後憂鬱評估分數需達13分才能接受心理諮商，今年已取消限制，只要符合計畫補助對象皆可補助；市府會持續加強宣導，近期也會召開專家會議，研議擴大補助對象。

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