限量白沙屯媽祖祈福安撫奶嘴 21日拱天宮香客大樓發放
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年往北港刈火活動，吸引近18萬人報名創新高，廟方依往例在媽祖3月26日回宮安座後的第12天，於4月7日凌晨舉辦開爐儀式，將北港朝天宮刈火帶回的萬年香火分別倒入拱天宮內的6個香爐「合爐」，進香之旅宣告落幕。
不過，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會有感於信眾近年來對於媽祖婆的熱情，製作5000個白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴，預計4月21日上午9點至11點，在白沙屯拱天宮香客大樓餐廳發放，拱天宮管委會也歡迎信眾一起結緣。
白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬說，近年來白沙屯媽祖沙鹿聯誼會製作的限量版祈福安撫奶嘴大受歡迎，常常吸引其他鄉鎮與外縣市媽媽前往排隊，希望領取奶嘴保佑自己的小寶貝平安長大。
有意領取的信眾，活動現場憑111至113年媽媽手冊領取，認冊不認人可代領，每一個人限領一個，依排隊順序領取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言