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限量白沙屯媽祖祈福安撫奶嘴 21日拱天宮香客大樓發放

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
有意領取祈福安撫奶嘴的信眾，可在活動當天現場憑111至113年媽媽手冊領取，認冊不認人可代領，每一個人限領一個，依排隊順序領取。圖／駱調彬提供
有意領取祈福安撫奶嘴的信眾，可在活動當天現場憑111至113年媽媽手冊領取，認冊不認人可代領，每一個人限領一個，依排隊順序領取。圖／駱調彬提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年往北港刈火活動，吸引近18萬人報名創新高，廟方依往例在媽祖3月26日回宮安座後的第12天，於4月7日凌晨舉辦開爐儀式，將北港朝天宮刈火帶回的萬年香火分別倒入拱天宮內的6個香爐「合爐」，進香之旅宣告落幕。

不過，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會有感於信眾近年來對於媽祖婆的熱情，製作5000個白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴，預計4月21日上午9點至11點，在白沙屯拱天宮香客大樓餐廳發放，拱天宮管委會也歡迎信眾一起結緣。

白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬說，近年來白沙屯媽祖沙鹿聯誼會製作的限量版祈福安撫奶嘴大受歡迎，常常吸引其他鄉鎮與外縣市媽媽前往排隊，希望領取奶嘴保佑自己的小寶貝平安長大。

有意領取的信眾，活動現場憑111至113年媽媽手冊領取，認冊不認人可代領，每一個人限領一個，依排隊順序領取。

北港朝天宮 白沙屯媽祖 聯誼

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