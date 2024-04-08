竹縣打造深度旅遊路線 邀民眾走訪在地特色
新竹縣長楊文科今天說，縣府打造旅遊品牌「新竹走走」，包含5條路線深入了解精釀啤酒、桂竹造紙、竹炭及東方美人茶、咖啡、香草產業與人文，邀請民眾來竹縣感受地方特色。
新竹縣政府舉辦「新竹走走」推廣記者會，楊文科出席表示，「新竹走走」旅遊品牌結合在地特色景點與手作體驗，帶領民眾認識竹縣地方特色，這次有5條路線、橫跨7鄉鎮，力邀民眾參加。
交通旅遊處長陳盈州向中央社記者表示，今年「新竹走走」以挖掘不同鄉鎮在地香氣為特色，推出5條路線包含海風香「新豐湖口走走」、桂竹香「芎林走走」、木炭香「寶山峨眉走走」、咖啡香「關西走走」以及月桃香「尖石走走」。
陳盈州說，「新豐湖口走走」走訪隱藏在湖口精釀酒廠；「芎林走走」則引領遊旅客到紙寮窩，進行親手用桂竹纖維製成手抄紙；「寶山峨眉走走」拜訪北台灣僅存手工木炭窯，親自製作木炭除濕包。
他指出，還有「關西走走」到咖啡莊園，體驗烘豆過程，以及「尖石走走」前進尖石鄉體驗製作月桃葉蒸餾純露並享受部落風味餐點。
交旅處表示，「新竹走走」旅遊路線能讓民眾彈性選擇假日時間，尋訪各鄉鎮獨特香氣，要帶領遊客從海邊濕地一路玩到高山森林，也深入了解竹縣在地特色。
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