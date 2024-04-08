苗栗市長補選唯一一場公辦政見會 3強均提出「關鍵數字」

苗栗市長補選今天上午舉行唯一一場公辦政見會，無黨籍候選人林志豪強打「3個加碼」，國民黨候選人余文忠提「10大願景計畫」，民進黨候選人徐筱菁推「6大面向」，3人同場較勁。

政見會上午在苗栗市公所3樓藝文中心登場，幾乎滿場的民眾到場聆聽。抽籤第一個發言的林志豪表示，對手徐筱菁、余文忠目前都是現任議員，如果當選會少了一名為地方發聲的議員，他提供藍、綠之外的選擇，政治不應該只是政黨，更重要的是如何有效的治理市政，為人民謀福祉。

林志豪提出落實「5個友善」、「6個智慧」，及「人本苗栗」的政見，並加碼如果當選市公所補助12歲以下兒童少年掛號費，每次100元，一年10次；研議補助店家及家庭電費，每月500元；補助擴大敬老卡交通服務範，提供每名長者每月2次的市內計程車基本費用補助，1年2400元。

余文忠說，他與縣長鍾東錦、立委邱鎮軍，將組成「為民服務鐵三角」，落實鍾東錦的願景規畫，爭取中央資源挹注，這屆市長補選任期只剩下2年半，他會把1天當2天用，規畫並落實苗栗市未來的發展與願景。

余文忠也說，根據區域特性，規畫「再生北苗」、「活化中苗」、「更新南苗」，啟動10大願景計畫打造苗栗行政新都心，參照鍾縣長模式，每年捐出薪水50萬元拋磚引玉，加上補選競選結餘款，及1票30元選舉補助款，成立扶弱助學基金專款專用。

「我準備好了！」徐筱菁說，剩下2年的任期，1天當2天用，服務受到肯定，第二任順利連任，她如果當選，地方及中央連線，且有更多的管道，爭取經費建設苗栗。