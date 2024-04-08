趁清明連假下雨 關西鳳山溪遭不明人士染成「彩虹河」

新竹縣關西鎮鳳山溪去年6月發生大規模水汙染事件引起關注，未料竟又有人趁清明連假之際偷倒不明溶劑，將鳳山溪染成「彩虹河」。新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛痛批，南門崁下還有耕地，流到田裡不堪設想；關西代表詹羅燈也表示，雖然傾倒地點在取水口下游，但這些東西都不應該出現在這裡。新竹縣環保局已採樣檢測，並加強巡視。

詹羅燈4日接獲民眾通報，關西鎮渡船頭鳳山溪面出現大片油汙，立即聯繫新竹縣環保局和關西鎮公所清潔隊清除。詹羅燈表示，這些不明溶劑看起來像是機油，雖量不多，地點也在下游，不影響自來水取水，但已嚴重破壞環境，民眾也相當擔心，「不管是有意或是無意，這些東西都不應該出現在這裡」。

詹羅燈表示，也因附近沒有監視器，找不到傾倒的人是誰，油汙也隨著雨水被沖刷到更下游的位置，環保局採樣後，他也立即請鄉公所清潔隊將剩餘油汙撈除。至於監視系統，關西鎮公所今年度也將編列經費，遏止惡意傾倒和其他不法行為。

劉創盛更痛批，每逢下雨或連假，不明人士就來破壞環境，這次直接從橋上丟一桶油到鳳山溪，讓大片油漬浮在水面，且南門崁下還有耕地，這些化學溶劑若流到田裡，影響作物，民眾吃下肚，後果不堪設想。且渡船頭因為沒有監視器，也常有民眾傾倒垃圾、影響水源，盼關西鎮公所加速設置監視器統，遏止破壞環境行為。