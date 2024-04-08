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趁清明連假下雨 關西鳳山溪遭不明人士染成「彩虹河」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
關西鎮民代表詹羅燈表示，這些不明溶劑看起來像是機油，雖量不多，地點也在下游，不影響自來水取水，但已嚴重破壞環境。圖／關西代表詹羅燈提供
關西鎮民代表詹羅燈表示，這些不明溶劑看起來像是機油，雖量不多，地點也在下游，不影響自來水取水，但已嚴重破壞環境。圖／關西代表詹羅燈提供

新竹縣關西鎮鳳山溪去年6月發生大規模水汙染事件引起關注，未料竟又有人趁清明連假之際偷倒不明溶劑，將鳳山溪染成「彩虹河」。新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛痛批，南門崁下還有耕地，流到田裡不堪設想；關西代表詹羅燈也表示，雖然傾倒地點在取水口下游，但這些東西都不應該出現在這裡。新竹縣環保局已採樣檢測，並加強巡視。

詹羅燈4日接獲民眾通報，關西鎮渡船頭鳳山溪面出現大片油汙，立即聯繫新竹縣環保局和關西鎮公所清潔隊清除。詹羅燈表示，這些不明溶劑看起來像是機油，雖量不多，地點也在下游，不影響自來水取水，但已嚴重破壞環境，民眾也相當擔心，「不管是有意或是無意，這些東西都不應該出現在這裡」。

詹羅燈表示，也因附近沒有監視器，找不到傾倒的人是誰，油汙也隨著雨水被沖刷到更下游的位置，環保局採樣後，他也立即請鄉公所清潔隊將剩餘油汙撈除。至於監視系統，關西鎮公所今年度也將編列經費，遏止惡意傾倒和其他不法行為。

劉創盛更痛批，每逢下雨或連假，不明人士就來破壞環境，這次直接從橋上丟一桶油到鳳山溪，讓大片油漬浮在水面，且南門崁下還有耕地，這些化學溶劑若流到田裡，影響作物，民眾吃下肚，後果不堪設想。且渡船頭因為沒有監視器，也常有民眾傾倒垃圾、影響水源，盼關西鎮公所加速設置監視器統，遏止破壞環境行為。

新竹縣環保局也表示，關於渡船頭鳳山溪有油汙情形，環保局第一時間派員進行稽查，並於現場溪面發現有一層浮油情形，取水檢測得pH7.72、水溫27.6，COD試劑無明顯異常、無揮發性異味，巡查附近上下游及淨水場附近，均未發現油汙來源為何，因油污量不多，追查困難，後續將加強該區巡查。

環保局第一時間派員進行稽查，並於現場溪面發現有一層浮油情形，取水檢測得pH7.72、水溫27.6，COD試劑無明顯異常、無揮發性異味。圖／新竹縣環保局提供
環保局第一時間派員進行稽查，並於現場溪面發現有一層浮油情形，取水檢測得pH7.72、水溫27.6，COD試劑無明顯異常、無揮發性異味。圖／新竹縣環保局提供
新竹縣環保局也表示，關於渡船頭鳳山溪有油汙情形，環保局第一時間派員進行稽查，並於現場溪面發現有一層浮油情形。圖／新竹縣環保局提供
新竹縣環保局也表示，關於渡船頭鳳山溪有油汙情形，環保局第一時間派員進行稽查，並於現場溪面發現有一層浮油情形。圖／新竹縣環保局提供
新竹縣關西鎮鳳山溪去年6月發生大規模水汙染事件引起關注，未料竟又有人趁清明連假之際偷倒不明溶劑，將鳳山溪染成「彩虹河」。圖／關西代表詹羅燈提供
新竹縣關西鎮鳳山溪去年6月發生大規模水汙染事件引起關注，未料竟又有人趁清明連假之際偷倒不明溶劑，將鳳山溪染成「彩虹河」。圖／關西代表詹羅燈提供
關西鎮民代表詹羅燈4日接獲民眾通報，關西鎮渡船頭鳳山溪出現大片油汙，立即聯繫新竹縣環保局和關西鎮公所清潔隊清除。圖／關西代表詹羅燈提供
關西鎮民代表詹羅燈4日接獲民眾通報，關西鎮渡船頭鳳山溪出現大片油汙，立即聯繫新竹縣環保局和關西鎮公所清潔隊清除。圖／關西代表詹羅燈提供
新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛更痛批，每逢下雨或連假，不明人士就來破壞環境，這次直接從橋上丟一桶油到鳳山溪，讓大片油漬浮在水面。圖／關西代表詹羅燈提供
新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛更痛批，每逢下雨或連假，不明人士就來破壞環境，這次直接從橋上丟一桶油到鳳山溪，讓大片油漬浮在水面。圖／關西代表詹羅燈提供

新竹 河川汙染 環保局 監視器

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