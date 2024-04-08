若持續無人繼承 竹縣市55億不動產將列管標售

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新竹市政府即日起公告「113年度逾期未辦理繼承登記不動產」，土地2143筆、建物93棟，面積超過20公頃，土地公告現值逾19億元；新竹縣今年度逾期未辦繼承登記不動產案件共有被繼承人584人、土地4467筆、建物103棟，依今年公告土地現值計算，土地總價值達36億餘元。這些縣市土地房產若持續無人認領，將列管標售。

市府地政處表示，此次統計至去年底超過期限未辦理繼承的不動產，即日起至6月30日止公告，期滿後如仍未辦理繼承，將列冊管理15年，期滿後移送國有財產署公開標售。

另今年10月預計將2009年列冊管理期滿15年未辧繼承不動產移送國有財產署公開標售，其中包括位於北大路精華地段的土地等，計有土地158筆、建物5棟，以今年公告現值估算總價高逹7200多萬元。

縣府地政處指出，竹縣一樣會由各地政事務所即日起公告至6月30日止，為期3個月，公告期滿仍然未辦理繼承登記，將由縣府列冊管理15年後，移請財政部國有財產署辦理公開標售，4、5月將舉辦6場次未辦繼承登記宣導說明會，如果收到未辦理繼承登記通知不要慌張，可以趕快洽詢相關單位。