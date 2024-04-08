龍岡米干節 移師龍岡國中惹議

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

桃園市2024龍岡米干節初步與業者規畫改在雲南文化公園、龍岡國中舉辦，以龍岡大操場作為迎賓接駁區，議員舒翠玲昨擔心當地龍東路交通更塞、更亂，希望不要在龍岡國中舉辦；市府觀光旅遊局表示，今天邀集民代、業者、居民代表和警方開會再定案。

受到寶林中毒案波及，龍岡米干業者生意大幅滑落，在桃園市長張善政大啖米干料理力挺後，龍岡米干店生意已有成長，市府敲定4月20及21日、27及28日兩個周末假日舉辦米干節，與業者初步規畫在雲南文化公園舉辦長街宴等活動，晚會移至龍岡國中辦理，龍岡大操場規畫設置迎賓區和提供停車、接駁場地。

舒翠玲認為，龍岡國中位於龍東路上，周末假日原本就塞車，辦理米干節勢將讓交通更塞、影響店家生意，建議活動改至龍岡大操場舉辦，就不需那麼多接駁車和交管警力，並且一定要辦理食安講習，做好食品品質和衛生安全。

觀旅局長周柏吟表示，為避免擾鄰及交通困擾，今年米干節是否依標案規畫在雲南文化公園、龍岡大操場舉辦，今天將邀集民代、業者、住戶代表和警方，就場地、食安和交通開會決定。

桃園市魅力金三角地方特色產業發展協會理事長王根深說，龍岡國中是市府和業者、居民代表初步協商的選擇，活動期間將請警力在龍東路和周圍維持秩序，為避免擾鄰，居民消費享9折。