沉浸在柚花香氣之中 女力推手特色西湖幸福小旅行

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每年3、4月柚花開，苗栗縣西湖鄉湖東休閒農業區沉浸在花香之中，連國道3號西湖服務區都可以聞香，休區總幹事陳軍羽等女力崛起，規畫推出「幸福小旅行」，電動輔助自行車、遊園車倘佯在鄉村田園，成為特色賣點。

西湖鄉種植柚子約70公頃，每年9至10月是產季，3、4月柚花開，台1線在湖東休區，及國道3號西湖服務區都可以聞到花香，休區在花開時節推出健行等活動，更有幸福小旅行，搭配低碳載具的電輔車、電動遊園車，探索休區自然與人文景觀，也大受歡迎。

湖東休區代表苗栗縣參加今年的全國金牌農村競賽，縣府農業處人員印象深刻，直指「湖東休區女力好強」！其中，陳軍羽是西湖鄉隔壁的後龍鎮人，8年前原本在湖東社區協助社區工作，因為加入休區，從計畫執行窗口，成為休區推手之一。

休區規畫的電動遊園車、電輔車低碳遊程，陳軍羽與團隊爭取與企業合作捐贈，並且集結在地業者共識，推綠色旅遊友善店家，幫休區爭取機會，並且打造在地人留鄉工作的就業環境。

陳軍羽把西湖當成第2故鄉，她說，隨時on line的去思考跟應對農村的需要與問題，西湖雖沒有什麼名山大川或是著名的景點，但就是安安靜靜、本本份份的小農村，運用柚子特產，打造獨特體驗。