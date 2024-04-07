國土計畫法明年上路 竹縣40萬土地所有權人將受影響

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國土計畫法將於明年4月30日公告實施，新竹縣內57萬筆土地功能分區將被牽動，預估將影響約40萬土地所有權人。新竹縣地政處在「新竹縣智慧圖資雲」新增國土功能分區圖（草案）成果查詢功能，歡迎民眾多多利用。地政處提醒，目前版本並非最終結果，須待公告時才會定案，查詢結果僅供參考，不能做為任何形式的主張或依據。

地政處表示，2016年5月1日公告實施的國土計畫法，將現行區域計畫制度分三階段轉軌至國土計畫制度，新竹縣已於2022年完成國土功能分區圖（草案）繪製作業，將新竹縣內17萬餘公頃、57萬多筆土地畫分為適當功能分區，並完成13鄉鎮市公開展覽及公聽會，目前持續辦理國土計畫審議會審議及核定等相關法定程序，預定2025年4月30日才會定案。

地政處說明，由於國土計畫影響新竹縣約40萬土地所有權人，「新竹縣智慧圖資雲」圖台網站特別設置國土功能分區圖（草案）成果查詢功能，可透過地段地號或道路門牌等資訊，查詢逐筆土地未來功能分區，同時可搭配現行都市計畫及非都市土地使用分區及使用地一併顯示，供民眾了解自身土地相關資訊。也可直接連結至縣府地政處網站「國土功能分區劃設專區」，同步查看各功能分區介紹、公聽會簡報、影片及相關資料。

地政處表示，國土計畫制度轉軌兼顧新舊制度間的銜接，以保障民眾既有合法權利為基本原則，降低制度轉換衝擊，未來不論劃設為何種功能分區，合法建築物、設施不受影響，可以繼續使用。

原本區域計畫法編定的建築用地未來還是可以申請建築，使用強度、建蔽率及容積率不變。農牧用地亦可維持農用或申請從事農業產、製、儲、銷、休閒農業、農村再生、公共設施或公用事業等相關土地使用。

另外，國土功能分區未來可透過國土計劃每5年辦理通盤檢討機制、鄉村區整體規劃及都市計畫發展需求，配合計畫及城鄉發展實質需求調整功能分區，並非2025年4月30日公告後即不再變動。