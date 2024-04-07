議員質疑竹縣早療資源不足 縣府將增設2公立機構

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新竹縣需要早療服務資源的家庭截至去年7月通報在案的共有1417人，不過縣議員吳旭智指出，實際上現有資源只夠服務300個家庭，明顯不足。議員蔡蕥鍹也指出，很多特教家庭家長也反應早療資源不夠，需要加強。新竹縣社會處表示，婦幼館增建工程預計於今年底完工，將規畫建置早期療育機構；同時特教資源中心遷建也規畫早期療育機構，預計2025年完工。

吳旭智指出，需要早療服務的孩子有越來越多的趨勢，新竹縣需要早療服務資源的家庭截至去年7月底通報在案的共有1417人，但實際上現有資源只夠服務300個家庭，需要服務的家庭跟實際上能服務的有落差。

議員蔡蕥鍹也說，很多特教生的家長也向她陳情表示早期療育做的不夠，需要加強，其中竹北市人口最多，需要早療的家庭也最多，竹北市則由全腦科學教育協會承辦早療服務，但卻只能服務50個家庭，竹北特教生至少有上千人，不管預算結構和比例都不符合。

議員邱靖雅認為，確實竹北特教、早療人數比例占比最高，但醫療量能也相對充沛，但很多家長反應因為排不到公家資源服務，只好自費看診，但新竹縣在補貼早療醫療上也輸別人、量能也不夠，雖然沒要求要達到100%，但希望比例逐年提高。

新竹縣社會處說明，縣府提供早療據點服務者，多為部分早療資源較缺乏或弱勢家庭、較難由家長帶至醫療院所服務者優先，議員吳旭智所稱早療資源僅夠服務300個家庭，應指的是早療據點服務，未納入其他醫療資源教育資源等提供服務。

社會處也說明，針對早療孩童及家庭，社會處目前提供服務包括兒童發展早期療育通報轉介暨個案管理中心，辦理辦理宣導（含社區宣導）暨篩檢、親職教育、個案轉銜與追蹤機制、托嬰機構及居家托育人員收托發展遲緩兒童巡迴輔導等。

發展遲緩兒童社區療育服務據點則提供家庭社會經濟養育條件不佳、尚未就讀托嬰中心或幼兒園兒童、家長或實際照顧兒童之人本身兒童發展認知或親職能力不足之家庭到宅服務、家長團體、親職活動等家庭支持方案，以挹注相關資源於缺乏偏鄉、原住民及資源未充足的都會地區。

社會處表示，早療通報中心接獲通報進案含經篩檢有發展遲緩議題的兒童，將先由中心提供諮詢、連結相關資源服務，有較確認有早療需求者，通常會先需先媒合聯合評估，再依需求由家長自行至相關醫療院所復健所等進行療育課程，如有自費部分得向社會處申請療育補助。

至於補助方面，新竹縣社會處表示，為減輕家長的負擔，自今年起，提高兒童早期療育交通費及療育補助費上限為每月每案上限4000元，低收入資格補助上限6000元，並提供線上申請服務。