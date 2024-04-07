桃園龍岡米干節4月20日至28日舉辦 移師龍岡國中起爭議

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寶林中毒案引發社會關注，桃園市政府2024龍岡米干節初步與業者規畫改在雲南文化公園、龍岡國中舉辦，以龍岡大操場迎賓接駁區，市議員舒翠玲擔心龍岡龍東路交通更塞、更亂，希望改在雲南文化公園及龍岡大操場舉辦，龍國國中舉辦地點引起爭議，市府觀光旅遊局今天上午表示，今年龍岡米干節場地、交通及食品衛生安全，明天將邀集民代、業者、居民代表、警方開會再定案。

受到寶林中毒案波及，龍岡米干業者生意大幅滑落，在桃園市長張善政隨即至米干店家大啖米干料理力挺、請「大家可以放100個心」。一周來讓龍岡米干店生意有所成長，市政府敲定2024龍岡米干節將在4月20及21日、27及28日兩個周末假日舉辦，與業者初步規畫在雲南文化公園舉辦長街宴等活動，米干節晚會移師至龍岡國中辦理，龍岡大操場規畫設置迎賓區和提供停車、接駁場地。

桃園市魅力金三角地方特色產業發展協會理事長王根深表示，今年龍岡米干節與往年一樣照常舉辦，經市府和業者、居民代表初步協商選在雲南文化公園、龍岡國中辦理，龍岡國中的龍東路原本假日就車多，米干節活動期間將請警力在龍東路和周圍進行交通管制維持秩序，為避免周圍社區居民擾鄰，居民在活動期間消費可打9折優惠，歡迎大家一起共襄盛舉。

市議員舒翠玲認為，今年米干節在雲南文化公園外，增設龍岡國中地點舉辦，由於龍岡國中位於龍東路上，周末假日原本就塞車，辦理米干節勢將帶來交通更塞、影響店家做生意，她建議將龍岡國中活動改至龍岡大噪場舉辦，不須那麼多接駁車和消耗5000名那麼多交管警力，並且一定要辦理食安講習，做好食品品質和衛生安全。