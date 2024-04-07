苑裡苗43線自來水排氣閥斷裂水柱噴高3層樓 不影響供水

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苗栗縣苑裡鎮泰田里苗43線路旁消防栓排氣閥，今天上午突然斷裂，水柱噴高3層樓相當嚇人，台灣自來水公司派員關閉消防栓制水閥搶修，4個小時修妥，期間沒有影響附近用戶供水。

苑裡鎮苗栗43線慈聖宮前，路旁消防栓排氣閥，今天上午7點28分突然斷裂，開關噴飛到路旁排水溝內，因水壓強大，水柱有3層樓高，還好沒有波及人車，警方、縣府消防局，及通苑五南救難協會人員到現場戒護。