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苑裡苗43線自來水排氣閥斷裂水柱噴高3層樓 不影響供水

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮泰田里苗43線路旁消防栓排氣閥，今天上午突然斷裂，水柱噴高3層樓，台水人員4個小時修妥。圖／台灣自來水公司第三區管理處提供
苗栗縣苑裡鎮泰田里苗43線路旁消防栓排氣閥，今天上午突然斷裂，水柱噴高3層樓，台水人員4個小時修妥。圖／台灣自來水公司第三區管理處提供

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苗栗縣苑裡鎮泰田里苗43線路旁消防栓排氣閥，今天上午突然斷裂，水柱噴高3層樓相當嚇人，台灣自來水公司派員關閉消防栓制水閥搶修，4個小時修妥，期間沒有影響附近用戶供水。

苑裡鎮苗栗43線慈聖宮前，路旁消防栓排氣閥，今天上午7點28分突然斷裂，開關噴飛到路旁排水溝內，因水壓強大，水柱有3層樓高，還好沒有波及人車，警方、縣府消防局，及通苑五南救難協會人員到現場戒護。

台水第三區管理處據報，緊急派工關閉消防栓制水閥，11點半左右修復，三區處指出，消防栓連通直徑20公分的自來水管線，因此壓力大，水柱才會噴高3層樓，消防栓的制水閥，只會影響消防栓的用水，因此事件沒有造成停水

苗栗縣苑裡鎮泰田里苗43線路旁消防栓排氣閥，今天上午突然斷裂，水柱噴高3層樓相當嚇人。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮泰田里苗43線路旁消防栓排氣閥，今天上午突然斷裂，水柱噴高3層樓相當嚇人。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮泰田里苗43線路旁消防栓排氣閥，今天上午突然斷裂，水柱噴高3層樓，台水人員4個小時修妥。圖／台灣自來水公司第三區管理處提供
苗栗縣苑裡鎮泰田里苗43線路旁消防栓排氣閥，今天上午突然斷裂，水柱噴高3層樓，台水人員4個小時修妥。圖／台灣自來水公司第三區管理處提供

停水 排水溝

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