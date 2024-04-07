建八德交流道恐回堵 里長盼闢替代道

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新北鶯歌、桃園八德重劃區近年大量人口移入，帶來交通問題，原本往國三鶯歌交流道路段每到上下班就塞車嚴重，新規畫八德交流道完工後未來回堵勢必加劇，在地里長建議市府應開闢或拓寬相關替代道路。交通局表示，尖山路確實有開闢替代道路需求；養工處也說，環河路周圍已在拓寬，預計本月完工。

高公局將於國三57公里處增設八德交流道，二橋里長李金量、二甲里長林水土都憂心交流道完工後恐將車流導到周邊，影響交通，建請及早辦理周圍拓寬工程，讓民眾能有更多選擇到交流道。

養工處養護二科長陳衍派表示，八德交流道預計2030年完工，新北目前也針對鶯歌區環河路前陸續辦理拓寬，其中鳶山堰抽水站及近甲三街處的拓寬預計本月完工。

交通局說，八德交流道對鶯歌整體交通路網可分流大湳交流道交通負荷，會再檢視地方發展及中正三路交通量變化、交通用地取得等滾動檢討。

尖山里長陳怡潔也反映，鶯歌市區尖山路往大湳交流道方向長年塞車，回堵至國中街，每到上下班時間車潮滿滿，希望盡快開闢替代道路。市府回應，目前三鶯大橋完工後新設環河路閘道，已緩解尖山地區往三鶯大橋的車流；尖山路銜接文化路至三鶯大橋的替代道路若都開闢將至少要花7.3億元，經評估會先將I-9計畫道路提都市計畫個案變更，研議排除區段徵收範圍。