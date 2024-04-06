快訊

花蓮強震後…太魯閣山體崩落冒大量煙塵 氣象衛星捕捉到了

他秀全新鑰匙造型悠遊卡被笑「像Word做的」 網傻眼：掉在地上不會被撿走吧

潔哥開嗆護航黃子佼無腦！坦言「我是孟我會選離婚」揭1隱憂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法規限制 桃園「做好事公益平台」捐款得先加會員

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園「做好事公益平台」可小額捐款、捐物資和申請當志工，但使用前要加入會員，被質疑不便民。圖／翻攝自「桃園市做好事公益平台」網站
桃園「做好事公益平台」可小額捐款、捐物資和申請當志工，但使用前要加入會員，被質疑不便民。圖／翻攝自「桃園市做好事公益平台」網站

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

桃園市社會局2022年成立「做好事公益平台」，讓民眾可以透過平台捐款、捐物、申請當志工和加入愛心餐食店家，截至目前花費417萬元維護費，募得466萬餘元和近2千名志工，議員發現想使用平台得先加入會員，每次使用得先登入，恐成阻礙，降低民眾做好事的意願，建議調整作法；桃園市社會局解釋，礙於法規，會員制有存在必要。

桃園市「做好事公益平台」成立於2022年7月，提供民眾2萬元以下小額捐款、捐贈物資、申請當志工和加入愛心餐食店家4項服務，其中最常被利用的是小額捐款，截至目前透過平台募得資金為466萬元，招募志工人數則是1940名，但平台成立後的維護費截至今年也要417萬元，被質疑募款不利和存在的必要性。

桃園市議員余信憲指出，使用「做好事公益平台」得先登入會員，而且內容過於繁雜，民眾點選捐款還有急難救助、喪葬救助金和一般愛心捐款等選項，種種關卡恐降低民眾捐款意願，建議平台化繁為簡，一鍵就能捐款，最好參考電商作法，讓不是會員的民眾也能捐款，也能募得更多資金。

桃園市社會局解釋，公益平台是因應每個月固定小額捐款的民眾設計，除了省去民眾為了捐款特地跑銀行的時間，也能節省政府核對資料及開立收據的行政成本，但依據公益勸募條例，政府不能對不特定人士勸募，只能被動接受捐贈，唯有會員制能讓不特定人士變成特定人士，因此有存在必要。

社會局表示，做好事公益平台目前有1216名會員，自創立以來累積捐款466萬元，將依民眾指定捐款目的分配使用，會員人數則是緩慢增加中。近2年維護費花了417萬元，主要原因是系統研發新功能和漏洞除錯，隨著系統越來越穩定，維護費會慢慢降低，平台效益會慢慢變明顯。

愛心餐 捐款 桃園

延伸閱讀

驚！桃園水泥車與機車路口碰撞 七旬騎士嬤險成輪下魂

地震後 桃園養工處啟動特別巡查及確認近千座橋梁狀況

桃園建案工地圍籬換上美學競圖作品 城市街景注入活力

桃園中壢燒烤店起火竄濃煙 消防人員4分鐘趕到現場灌救中

相關新聞

新豐垃圾掩埋場燒不停今又復燃 楊文科：希望竹竹苗可以合作

新竹縣新豐垃圾掩埋場昨晚再度復燃，讓消防人員疲於奔命，甚至昨晚才剛撲滅，今天一早又燒了起來「燒不停」，讓新竹縣長楊文科忍...

竹縣新豐掩埋場垃圾危機 竹市焚化廠逐步增加代燒量能

新竹縣新豐垃圾掩埋場近年火警頻傳，清明連假期間又火警再度燒出垃圾爆量的「垃圾危機」，由於新竹縣焚化爐還在趕工興建，面對自...

法規限制 桃園「做好事公益平台」捐款得先加會員

桃園市社會局2022年成立「做好事公益平台」，讓民眾可以透過平台捐款、捐物、申請當志工和加入愛心餐食店家，截至目前花費4...

老舊機車汰換今年仍補助 苗栗環保局籲車主把握機會

苗栗縣內1至4期的老舊機車目前仍有6萬多輛，縣環保局呼籲老舊機車主及早汰換，車齡10年以上的老舊機車汰舊換新可享最高40...

大溪中正公園年底前完成改善 第2部電梯難執行原因曝光

桃園大溪中正公園提供遊客往返老街及橋頭停車場，不過園內的部分設施閒置、動線不明確及遊具老舊，市府預計分2期改善公園景觀環...

舊城區再造 桃市府提對策串連景福宮、77藝文町等亮點

桃園市桃園、中壢舊城區為早期商業發展核心，受新興開發區崛起與商業消費模式改變，舊城區逐漸沒落，都發局推動舊雙城再生計畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。