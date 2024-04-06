法規限制 桃園「做好事公益平台」捐款得先加會員

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桃園市社會局2022年成立「做好事公益平台」，讓民眾可以透過平台捐款、捐物、申請當志工和加入愛心餐食店家，截至目前花費417萬元維護費，募得466萬餘元和近2千名志工，議員發現想使用平台得先加入會員，每次使用得先登入，恐成阻礙，降低民眾做好事的意願，建議調整作法；桃園市社會局解釋，礙於法規，會員制有存在必要。

桃園市「做好事公益平台」成立於2022年7月，提供民眾2萬元以下小額捐款、捐贈物資、申請當志工和加入愛心餐食店家4項服務，其中最常被利用的是小額捐款，截至目前透過平台募得資金為466萬元，招募志工人數則是1940名，但平台成立後的維護費截至今年也要417萬元，被質疑募款不利和存在的必要性。

桃園市議員余信憲指出，使用「做好事公益平台」得先登入會員，而且內容過於繁雜，民眾點選捐款還有急難救助、喪葬救助金和一般愛心捐款等選項，種種關卡恐降低民眾捐款意願，建議平台化繁為簡，一鍵就能捐款，最好參考電商作法，讓不是會員的民眾也能捐款，也能募得更多資金。

桃園市社會局解釋，公益平台是因應每個月固定小額捐款的民眾設計，除了省去民眾為了捐款特地跑銀行的時間，也能節省政府核對資料及開立收據的行政成本，但依據公益勸募條例，政府不能對不特定人士勸募，只能被動接受捐贈，唯有會員制能讓不特定人士變成特定人士，因此有存在必要。

社會局表示，做好事公益平台目前有1216名會員，自創立以來累積捐款466萬元，將依民眾指定捐款目的分配使用，會員人數則是緩慢增加中。近2年維護費花了417萬元，主要原因是系統研發新功能和漏洞除錯，隨著系統越來越穩定，維護費會慢慢降低，平台效益會慢慢變明顯。