新豐垃圾掩埋場燒不停今又復燃 楊文科：希望竹竹苗可以合作

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新竹縣新豐垃圾掩埋場昨晚再度復燃，讓消防人員疲於奔命，甚至昨晚才剛撲滅，今天一早又燒了起來「燒不停」，讓新竹縣長楊文科忍不住在今上午前往視察了解到底出了什麼問題，但原因恐怕不脫垃圾爆量堆置導致，楊文科透漏心聲盼「希望竹竹苗可以一起合作」，減輕新竹縣堆置垃圾的壓力。

楊文科表示，垃圾堆置是長久以來的問題，他在抵達掩埋場之前也先去看焚化爐興建狀況，焚化爐預計10月可以試營運，目前正在趕工之中，縣府會掌握時效，希望新竹市、苗栗縣能恢復代為焚燒垃圾的數量，減輕新竹縣堆置垃圾的壓力。

新豐掩埋場近5年大小火事已發生近70起，原本4日晚間再度竄出火勢一路延燒到昨天白天才控制、撲滅，沒想到昨晚就又燒了起來，消防人員才剛撇完火，今天早上6時許又回報「又燒了」，演變為燒不停的大火，甚至民眾更擔心造成空汙影響健康，消防人員只能不斷往來掩埋場救火。

楊文科今天上午與新豐鄉長徐煒傑前往視察，了解縣內垃圾堆置狀況、新竹縣焚化爐興建進度等，期望能盡速解決垃圾堆置問題，新竹縣政府環保局長蕭宏杰、消防局長陳中振也一併說明未來因應措施，將致力防範掩埋場垃圾自燃。

楊文科指出，新豐掩埋場連2天因沼氣自燃發生火警，雖明火已撲滅，但悶燒導致一再復燃，現場已出動怪手將堆積如山的垃圾挖開，好讓垃圾降溫以避免復燃。

新竹縣環保局長蕭宏杰表示，由於新竹市焚化爐在整改的期間於其他縣市堆置垃圾，需要先自行去化，因此留給新竹縣的代燒量僅剩1天40噸，預計要到5月才能恢復到1天150噸，而苗栗縣焚化爐又遇上地震影響使得使得焚化爐管線破裂，下周將降為30到40噸。

據了解，新竹縣每天會產生280噸垃圾量，過去幾個月以來，因新竹市及苗栗縣焚化爐歲修，使得掩埋場的垃圾堆置量又往上攀升，目前堆置垃圾量已來到爆量的22萬噸，成長幅度十分驚人，即便重新開始焚燒去化，短時間內也無法消化如此龐大的垃圾量。