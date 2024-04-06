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地震後 桃園養工處啟動特別巡查及確認近千座橋梁狀況

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府養工處0403地震後啟動特別巡檢，確認所有橋樑是否安全。圖／養工處官網
桃園市政府養工處0403地震後啟動特別巡檢，確認所有橋樑是否安全。圖／養工處官網

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桃園市政府養護工程處表示，0403地震後隨即巡查所轄255座橋梁 ，昨天巡查完畢，部份橋梁構件因地震碰撞造成局部混凝土或外飾板脫落，都已清除，所有橋梁無明顯損傷保持開放。

養工處也另通報13區公所同步啟動自行管理的橋梁及地下道地震特別巡查 ，各公所合計已回報共428座橋梁及14座車行地下道巡查結果，都未受損維持正常使用狀態。

另針對交通部公路局北區養護工程分局在桃園市轄管的省道、快速道路橋梁，透過聯繫窗口，工務段表示共有263座橋梁（中壢工務段轄管205座、復興工務段轄管58座），4月3日地震當日北區養護工程分局已完成初步巡查無異狀及人車受損情形。

養工處說明，橋梁除定期檢測，當發生地震、土石流災害、水災、火災及其他重大事故，將對所管轄橋梁進行特別巡查作業，檢視橋梁設施是否受損、決定是否進行緊急處置、維修補強處理方式。4月3日上午758分，桃園市發生5級地震 ，養工處隨即啟動橋樑特別檢查，與聯繫相關單位各轄管的橋樑檢查結果。

地震 桃園 橋梁

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