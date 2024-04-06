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新竹空軍基地牆面彩繪變身！可愛動物、軍人搭火車吸睛

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成一大片彩繪，畫上以12生肖動物搭鐵路小火車的童趣模樣、還有米粉跟貢丸。記者張裕珍／攝影
新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成一大片彩繪，畫上以12生肖動物搭鐵路小火車的童趣模樣、還有米粉跟貢丸。記者張裕珍／攝影

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新竹空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成一大片彩繪，全長43.4公尺的牆面以12生肖的可愛動物搭乘鐵路小火車為彩繪主題，呼應當地曾是戰備鐵道的歷史過往，也特地畫上軍人、貢丸、米粉等新竹特色，繽紛點綴原本單調的牆面。市長高虹安歡迎民眾來打卡，來和圍牆的彩繪主角們拍照互動。

市府民政處指出，這處新完成的彩繪位於新竹市成功路近中正路口處圍牆，總長43.5公尺，約108平方公尺，由畫師團隊薏米emi - 牧田創意彩繪工作室創作彩繪，從3月25日開工，歷時5天於3月29日完工。這幾天清明兒童連假已經吸引不少民眾目光，成為空軍基地旁的亮點。

這處全新的牆面彩繪主題呼應過往發展歷史，因為50年前空軍新竹基地為了運輸戰備物資，在樹林頭闢建戰備鐵道。為了呈現過去當地的鐵道意象，牆面彩繪以可愛動物搭乘鐵路小火車為主題，由新竹市動物園吉祥物河馬「樂樂」擔任列車長，載著新竹市的吉祥物喜鵲「皮卡」、12生肖小動物及軍人等一起乘著風探索城市。

實地走訪這片彩繪牆面，從原本斑駁老化的圍牆，漆上繽紛的色彩，搖身一變成為社區新的打卡亮點 。12生肖動物彩繪風格童趣，其中狗狗是以有「中正路的那隻狗」之稱、當地居民熟悉的邊境牧羊犬「令狗」為主角彩繪，相當生動，牆面也不忘畫上貢丸、米粉等特產，呈現新竹特色。

高虹安日前也到現場拍照取景，她說，自己上任以來努力推動「美感新竹」，希望強化凝結社區意識。感謝市議員黃美慧努力爭取改善牆面計畫，也感謝境福里長曾發與長期維護環境整潔的志工們，讓這片圍牆變得亮眼，歡迎大家在兒童節連續假期，大手牽小手，一起來這裡和列車上的動物互動。

新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成彩繪，市長高虹安與市議員黃美慧、境福里長曾發一起合照，黃美慧也牽著「令狗」合影。圖／取自高虹安臉書
新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成彩繪，市長高虹安與市議員黃美慧、境福里長曾發一起合照，黃美慧也牽著「令狗」合影。圖／取自高虹安臉書
新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成一大片彩繪，畫上以12生肖動物搭鐵路小火車的童趣模樣。記者張裕珍／攝影
新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成一大片彩繪，畫上以12生肖動物搭鐵路小火車的童趣模樣。記者張裕珍／攝影
新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成一大片彩繪，畫上新竹市吉祥物河馬樂樂與喜鵲皮卡。記者張裕珍／攝影
新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成一大片彩繪，畫上新竹市吉祥物河馬樂樂與喜鵲皮卡。記者張裕珍／攝影
新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成一大片彩繪，畫上以12生肖動物搭鐵路小火車的童趣模樣，有「中正路的那隻狗」之稱的「令狗」也在上頭。記者張裕珍／攝影
新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成一大片彩繪，畫上以12生肖動物搭鐵路小火車的童趣模樣，有「中正路的那隻狗」之稱的「令狗」也在上頭。記者張裕珍／攝影
新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成一大片彩繪，畫上以12生肖動物搭鐵路小火車的童趣模樣，還有軍人也畫上牆面。記者張裕珍／攝影
新竹市空軍基地旁靠成功路圍牆最近完成一大片彩繪，畫上以12生肖動物搭鐵路小火車的童趣模樣，還有軍人也畫上牆面。記者張裕珍／攝影

彩繪 新竹 空軍 鐵道 高虹安

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