影／結束訪星返台 盧秀燕表示成果豐碩超出預期

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台中市長盧秀燕出訪新加坡行程結束今晨返台，出發前曾表示「該見的該談的，都會進行」，受訪時盧秀燕特別感謝新加坡政府。對於有見重要人士？盧秀燕則表示基於國際外交尊重，沒有說明及評論。

台中市長盧秀燕4月3日出訪新加坡，並在今日上午6時50分搭機抵台，入境後在第一航廈入境大廳接受媒體聯訪，被問到這次出訪新加坡有什麼收穫？盧秀燕表示此行特別謝謝新加坡政府，新加坡政府熱情、周全的接待，使得這次出訪非常順利，成果豐碩，甚至超過預期。

盧秀燕指出她親眼見證新加坡政府的廉能、發展方向正確，同時有高效率，加上以人民為本，使國家發展非常快速，值得參考，而中華民國和新加坡有深厚情誼，應該要珍惜，未來要加強交流跟彼此合作。

被問到有見到新加坡重要人士？盧秀燕強調基於國際外交及尊重，沒有任何說明、評論。

另外有媒體詢問在出訪時剛好碰上花蓮大地震第一時間有任何作為？盧秀燕指出在抵達新加坡機場後，花蓮地區發生地震，台灣大大小小都受到影響，她在第一時間掌握這個訊息，所以下飛機後在機場借一個地方，展開視訊應變會議，她親自主持台中市的二級應變會議，做一些調度安排。