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躲過地震 竹市70年三合院毫髮無傷

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市陽光國小校園內有一座三合院，平時作為本土語言情境教室，也是課後班學生寫功課的地方。記者張裕珍／攝影
新竹市陽光國小校園內有一座三合院，平時作為本土語言情境教室，也是課後班學生寫功課的地方。記者張裕珍／攝影

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花蓮外海日前發生規模7.2強震，各縣市不少校園也傳出災情，新竹市有29間學校提報災損，然東區陽光國小一座70年的三合院則順利挺過強震，結構毫髮無傷，而且目前仍作鄉土教室使用，成為都市校園難得的文史風景。

新竹市政府教育處3日大地震後，啟動緊急防災聯絡系統確認校園師生安全狀況，各校回報校舍有零星災情，例如磁磚剝落、天花板掉落、牆面龜裂與鋼筋裸露等狀況，所幸沒有師生受傷，不影響正常教學。而陽光國小的三合院雖然屋齡高，但地震未影響結構，也讓校方鬆了一口氣。

陽光國小校內三合院順利挺過日前的強震。記者張裕珍／攝影
陽光國小校內三合院順利挺過日前的強震。記者張裕珍／攝影

陽光國小的三合院在全台校園罕見，20多年前政府徵收陽光國小校地時，它已矗立在計畫徵收的校地中間，其結構是以俗稱「火頭磚」的建材興築，內外埕整體格局完整，屋內分有客廳、房間、廚房與儲物間等，極具歷史意義，因此在設校之初就保留下來，空間目前分作學堂、茶館及教室使用，放學後還是課後安親班的活動場域。

校方表示，三合院廚房保留大爐灶，在辦理元宵節等節慶活動時，會讓師生一起煮湯圓，而春節前夕的休業式，也會在三合院安排寫春聯，讓學生可以跟老師領取春聯，增添年味。

校方也說，要維護三合院不容易，屋瓦曾因風災被打壞，由於施作工法特殊，當時特別商請南部老師傅北上修補，老房子漏水難免，最擔心颱風天來臨，好在三合院未受強震影響。

強震 新竹 校園

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