又燒起來了！新竹新豐掩埋場大火復燃 現場火光沖天

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新竹縣新豐鄉西濱旁的垃圾掩埋場前晚自燃引起大火，新竹縣消防局出動全縣各主要消防分隊輪番上前線救火，直到天亮才控制火勢，並持續灑水降溫，沒想到傍晚才剛收隊結束任務，竟在晚間9時許再度復燃，現場火光沖天，消防人員正再度出動灌救。

新豐掩埋場先是昨晚7時許傳出火警，惡臭濃煙籠罩新竹縣市甚至遠達苗栗，雖然未超過空汙濃度標準，仍讓周邊鄉鎮居民人心惶惶，地方直指是累積逾22萬噸的爆量垃圾惹禍，宛如不定時炸彈，要解決火警頻繁問題恐怕得等新竹縣焚化爐明年中旬商轉後，才能解決眼下垃圾無處可去的困境。

新竹縣消防局從昨晚派出多輛消防車及大批人員到場灌救，分批輪流由全縣各消防分隊上場救火，直到天亮都在全力從起火點3面滅火才順利控制，估計燃燒面積超過1萬平方公尺，且依據過去經驗，撲滅明火後仍持續灑水，否則一旦現場風勢增大，又容易復燃。

沒想到傍晚才剛確認現場已降溫，消防人員收隊結束任務，就在晚間9時許再度被清潔隊人員目擊掩埋場黑夜竄出熊熊火光，爬上垃圾山當場目擊又燒了起來，緊急再打119呼叫消防人員前來救火，現場目前已有2輛消防水車抵達，但現場風勢入夜後增強，一時仍難以控制。