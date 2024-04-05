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竹市焚化廠升級優化 每日協助竹縣代燒40噸垃圾

中央社／ 新竹市5日電

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新竹縣新豐掩埋場昨天又起火，新竹市環保局今天指出，竹市焚化廠已升級優化，竹市焚化爐也從3月起代燒竹縣垃圾量，每天約處理40公噸，協助消化垃圾問題。

新竹市環保局長江盛任向中央社記者表示，新竹市垃圾資源回收廠（垃圾焚化廠），從建廠營運已逾23年，也是竹市唯一大型廢棄物處理設施，但因長年操作運轉，多數設備都已老舊，常有故障停爐搶修情形。

他說，日前進行焚化廠升級整備工程，今年1月底完成主體工程，並點火起爐，將持續汰舊換新維持設備穩定度。

江盛任表示，竹市焚化廠大部分設備於今年1月底完成升級優化，並於春節前恢復運轉，現正進行後續整改工程階段，目前約每天可處理量達預期的680公噸的垃圾。

環保局指出，日前因進行焚化廠升級，在停爐期間，竹市的家戶垃圾都暫時打包堆置，目前正消化停爐期間的垃圾量，同時也從今年3月起，每天代燒竹縣的垃圾量約40公噸。

環保局表示，竹縣新豐掩埋場堆置的垃圾量很可觀，常有火警發生而引起空氣污染問題，環保局會啟動空氣品質即時監控提醒市民注意，也會持續協助代燒竹縣垃圾。

新竹 環保局長

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