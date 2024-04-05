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地震後將迎雨季...憂石門水庫濁水夢魘 北水分署曝因應措施

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
石門水庫先前遇花蓮外海發生芮氏規模7.2地震後，又面對即將到來的雨季，可能對鬆動的地表造成沖刷引發水庫高濁度問題，北水分署表示，分層取水工及中庄調整池的設置完成，更可確保水庫排淤期間提供低濁度原水維持供水穩定。圖／北水分署提供
石門水庫先前遇花蓮外海發生芮氏規模7.2地震後，又面對即將到來的雨季，可能對鬆動的地表造成沖刷引發水庫高濁度問題，北水分署表示，分層取水工及中庄調整池的設置完成，更可確保水庫排淤期間提供低濁度原水維持供水穩定。圖／北水分署提供

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桃園石門水庫目前蓄水量約5510萬噸，蓄水率僅26.85 %，而4月3日花蓮外海發生芮氏規模7.2地震後，又面對即將到來的雨季，可能對鬆動的地表造成沖刷引發水庫高濁度問題，分署及各供水單位已做好相關因應準備，且今年清淤目標為450萬噸，大於入流量，持續維持水庫庫容。

25年前的921地震震撼全台，5年後的艾利颱風重創石門水庫，不僅高濁度造成桃園18天大停水，也帶來水庫天量淤積。為拯救石門水庫，立法院通過「石門水庫及其集水區整治特別條例」，首創自水庫上游至下游全面盤點檢討，透過跨機關合作執行，水庫並針對濁度與泥砂淤積問題大規模更新改造；阿姆坪防淤隧道於去年完工後，所有改造工作全部完成，石門水庫不僅恢復原有功能，更有信心面對颱洪挑戰。

北水分署說，石門水庫集水區保育在跨單位合作及分署努力清淤下，近年均達成維持2.06億噸的庫容目標，目前石門石門水庫約1億多的淤積，北水分署運用上游路挖及中油抽泥船抽淤，再加上阿姆坪防淤隧道幫忙，每年清淤量從15年前的40萬噸，到現在每年目標450萬噸。而水庫每年淤泥入流約342萬噸，少於清淤量，會持續努力減少淤積增加庫容。

北水分署指出，水庫完成電廠壓力鋼管改造為排砂隧道及阿姆坪防淤隧道等設施後，透過濁度監測系統適時排除高濁度洪水，有效落實還砂於河的操作。另分層取水工及中庄調整池的設置完成，更可確保水庫排淤期間提供低濁度原水維持供水穩定，石門水庫防濁韌性已明顯提升。

北水分署已於石門水庫設置有攔木索，能有效攔截進入水庫漂流木，為水庫設施維持正常啟閉功能，建構安全防護網。也與台水公司、北水處等單位建立穩定供水機制，並確認各淨水設備、藥品、沉澱池及蓄水池等均已整備完成，請大家安心，分署與各供水單位全力守視水情及水庫水質狀況，朝穩定供水持續努力。

石門水庫先前遇花蓮外海發生芮氏規模7.2地震後，又面對即將到來的雨季，可能對鬆動的地表造成沖刷引發水庫高濁度問題，北水分署表示，洩洪、排砂都在做，民眾無須過度擔心。圖／北水分署提供
石門水庫先前遇花蓮外海發生芮氏規模7.2地震後，又面對即將到來的雨季，可能對鬆動的地表造成沖刷引發水庫高濁度問題，北水分署表示，洩洪、排砂都在做，民眾無須過度擔心。圖／北水分署提供
石門水庫先前遇花蓮外海發生芮氏規模7.2地震後，又面對即將到來的雨季，可能對鬆動的地表造成沖刷引發水庫高濁度問題，北水分署表示，石門水庫設置有攔木索，能有效攔截進入水庫漂流木，為水庫設施維持正常啟閉功能，建構安全防護網。圖／北水分署提供
石門水庫先前遇花蓮外海發生芮氏規模7.2地震後，又面對即將到來的雨季，可能對鬆動的地表造成沖刷引發水庫高濁度問題，北水分署表示，石門水庫設置有攔木索，能有效攔截進入水庫漂流木，為水庫設施維持正常啟閉功能，建構安全防護網。圖／北水分署提供
石門水庫先前遇花蓮外海發生芮氏規模7.2地震後，又面對即將到來的雨季，可能對鬆動的地表造成沖刷引發水庫高濁度問題，北水分署表示，上游清淤持續執行。圖／北水分署提供
石門水庫先前遇花蓮外海發生芮氏規模7.2地震後，又面對即將到來的雨季，可能對鬆動的地表造成沖刷引發水庫高濁度問題，北水分署表示，上游清淤持續執行。圖／北水分署提供

地震 桃園 石門水庫

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