容移代金限同都計區使用…桃議員批不合理 盼中央修法

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桃園市容積移轉獎勵自從不再只限捐地，建商也能以代金方式取得容積獎勵後，累計代金收入已逾百億元。市議員劉曾玉春表示，地方上都想爭取用容移代金蓋公共建設，但不少提議都被打回票，引起爭議，因為法規對容移代金的使用，限同一都市計畫區的公共設施保留地取得；規定不利於代金收入少甚至無代金可收，卻又需要經費開發公共設施的都計區。

都市發展局說，都市計畫容積移轉實施辦法、桃園市容積移轉代金審查要點等法規限制容移代金的使用，除了規定只能用在公共設施的用地取得，也限定在哪個都市計畫區收的代金，只能用在該都計區。不過去年立法院去年有立委們提案，要求檢討只能用在該都計區的法令，台中市長盧秀燕過去在行政院院會，也建議中央緊鄰的都計區可以分享代金資源，內政部這個月準備開會討論。

市議員李宗豪認為代金限同一都計區使用的規定確實該檢討，以龜山區有林口、龜山兩個都計區為例，林口都計區容移代金收入全桃園最高，占目前市府代金總收入150億元四分之一強，但是龜山都計區屬於老舊市區，建案少容移代金自然少，總不能同樣住在龜山區，享有的公共資源差別大，內政部要修法應該讓緊鄰的都計畫也能分享代金資源。

劉曾玉也認為要修法，她過去要求工務局協助地方打通瓶頸道路時，工務局因道路工程多，要打通一條路的經費有限，工務局也希望容移代金能跨都計區使用，她認為中央應該修法，訂出一定比率的容移代金與鄰近的都計區分享。

都發局表示，桃園市的容積移轉代金在都發基金裡面的專戶，目前約150億元，累計代金收入多的都計區前三名為林口、南崁、中路（部分內壢）都市計畫區，林口都計區就有40多億元。

都發局統計2023年9月至今年1月31 日，容積移轉代金許可14件，收取代金10.6 億元。在以代金取得公設用地方面，包括台鐵地下化中路站前廣場及園道用地，2023年支應3.33億元，中壢區興隆街道路拓寬、龜山區大坪頂公九公園今年支應10.7億元；林口都計文高三用地（大崗高中）今年預計支應 17.72 億元，都用在原本收代金的都市計畫區。

都發局說明，過去有議員認為容移代金應該用大水庫的概念，用在不同的都市計畫區，內政部營建署最近要召開相關的會議研擬是否可行，在未修訂前仍以中央法規為準。