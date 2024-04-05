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社宅震災租戶免賠償 桃市府籲透過專屬APP回報

中央社／ 桃園5日電
花蓮地震後，桃園市政府接獲有社宅出現外牆脫落或牆面龜裂情形，住宅發展處派員了解是否有結構安全疑慮。中央社（桃園市政府住宅發展處提供）
花蓮地震後，桃園市政府接獲有社宅出現外牆脫落或牆面龜裂情形，住宅發展處派員了解是否有結構安全疑慮。中央社（桃園市政府住宅發展處提供）

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花蓮地震後，桃園市有社宅出現外牆脫落或牆面龜裂情形，住宅發展處除派員了解有無結構安全疑慮，也提醒租戶屋內硬體設備損毀可以專屬APP回報。

桃園市政府住宅發展處今天發布新聞稿，住宅發展處長邱英哲表示，住宅處在地震後立刻對12處出租營運社宅進行檢測，依據現行建築技術規則及耐震規範設計原則「大震不倒、中震可修、小震不壞」，桃園市社宅都符合耐震規範，更取得耐震標章，保障建物的主要結構不受震損。

邱英哲說，地震後不少民眾住家吊燈、櫥櫃和物品都有毀損，也傳出牆面龜裂狀況，若原社宅配備基本硬體因地震受損，民眾可至「桃園市智慧社宅」APP，點選報修管理進行申報，各管理中心也有總幹事及秘書值班可當面反映，但修繕派工需要時間及輕重緩急之分，請民眾體諒。

對部分社宅租戶擔心地震在家戶內造成的損害，事後會不會被要求賠償，住宅處重申，天災的損害與承租戶無關，不會要求承租戶復原或賠償，但也社宅興建、維運都不易，呼籲租戶珍惜社宅，讓政府提供的資源可真正幫助到需要的人。

地震 桃園 社宅

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