竹縣新豐掩埋場起火釀空汙 下風處新竹市飄散臭味
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新竹縣新豐鄉掩埋場今晚發生火警，消防局獲報灌救尚未撲滅，由於受風向影響，位於下風處的新竹市聞得到濃濃臭味，北區部分里別PM2.5「超標」。竹市府今晚10點多透過官方Line發出通知，提醒民眾請緊閉門窗，待在室內避免出門，若需外出時注意自身健康防護措施，請戴口罩。
新竹縣新豐垃圾掩埋場近年頻傳自燃火警，今晚再度發生，消防局立刻派員灌救、開挖，現場指揮官初步研判燃燒面積約500平方公尺，已部署水線架設砲塔，防止火勢延燒。
新竹縣消防局查看氣象署預報晚間風向為東北風，第一時間已通知新竹市消防局及縣府環保局，適時警示下風處民眾做好相關防護措施。
新竹市政府因應今天晚上7時新竹縣新豐掩埋場發生火災事件，發出空汙通報表示受風向影響（東北風），新竹市北區、香山區位於火災下風處，預估為空汙可能影響範圍。
依據新竹市空氣品質即時監測網資訊，新竹市北區的客雅聯里、埔前聯里今晚11點多PM2.5數值超標，呈現「對敏感族群不健康」的警示資訊。不少民眾也反映聞到臭味，很不舒服。
市府提醒民眾請緊閉門窗，待在室內避免出門，有任何狀況請撥打1999或119通報。空氣品質資訊可上新竹市空氣品質即時監測網https://hsinchuiot.ezweb.ib.com.tw/。
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