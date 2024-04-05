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爬上屋頂踩破採光罩致2死 台中神岡2名男子酒後傳墜樓身亡

桃園中壢、平鎮區4659戶停電 緊急搶修原因待查

中央社／ 桃園4日電

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台灣電力公司桃園區營業處表示，今天晚間9時25分，中壢及平鎮地區有多處停電，影響停電戶數約4659戶，緊急派員維修，晚間10時40分已先復電3128戶，除陸續搶修也要查明原因。

台電桃園區營業處清查後表示，晚間9時25分許，興國配電變電所饋線，電驛動作跳脫事故停電，造成中壢及平鎮地區多處停電，影響停電戶數約4659戶，台電已先轉供復電3128戶，截至晚間10時40分仍有1531戶停電，事故主因尚在查明中，台電已派員全力搶修中。

台電桃園區營業處說，影響範圍包括中壢區民權路、三光路、三座屋段、山嶺段、中央西路、中央西路二段、中正路、五光二街、五族二街、正明街、民族路、民族路二段、民族路六段、民權路、民權路二段、白馬莊、光明里、光輝三街、光輝街、志廣路、松信路、松勇二街、松勇路、松智一街、松智二街、松智三街、松智路、松勤路、松義三街、松德路、康莊路、新生路、新明路、義民路二段、過嶺里、福達路二段、樹籽路、興和路二段、環北路、環西路、環西路二段、雙福路、雙嶺段。

以及平鎮區民族路三段、民族路雙連一段、民族路雙連二段、高雙路一帶。

連知名的中壢區觀光夜市都受到影響，許多民眾都在臉書（Facebook）上留言表示「真的是名副其實的夜市」，也有人說「有路燈，也有瓦斯，還可以吃」，有人質疑「旁邊住家都有電，是夜市的供電系統異常吧」，但民眾還是希望能夠儘快找出原因早日復電。

0403花蓮大地震

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