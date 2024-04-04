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連假首日桃園知名夜市大停電畫面曝 影響1531戶搶修中
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
今為清明連假第一天，桃園今晚卻出現大停電，晚間9時25分許，因興國配電變電所饋線，電驛動作跳脫事故停電，導致中壢平鎮受影響，台電第一時間停電戶數4659戶，先轉供復電3128戶，目前停電戶數1531戶，事故主因尚查明中，台電已派員搶修中。
今掃完墓許多民眾紛紛出遊，晚間中壢觀光夜市也出現大批人潮，將道路擠得水洩不通，不過稍早有民眾在臉書粉專我是中壢人發出中壢夜市整條大停電消息，只見通明的夜市黑漆漆一片。
這次停電範圍包含，桃園中壢區民權路、三光路、三座屋段、山嶺段、中央西路、中央西路二段、中正路、五光二街、五族二街、正明街、民族路、民族路二段、民族路六段、民權路、民權路二段、白馬莊、光明里、光輝三街、光輝街、志廣路、松信路、松勇二街、松勇路、松智一街、松智二街、松智三街、松智路、松勤路、松義三街、松德路、康莊路、新生路、新明路、義民路二段、過嶺里、福達路二段、樹籽路、興和路二段、環北路、環西路、環西路二段、雙福路、雙嶺段。平鎮區族路三段、民族路雙連一段、民族路雙連二段、高雙路。
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