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改善竹北豆子埔溪 民代籲提高納管率

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

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新竹縣竹北市建案多，部分建商為了趕工偷排廢水，致豆子埔溪屢遭汙染。縣府近3年接獲83件檢舉、裁處38次累計罰款2530萬元，並著手建置淨化及截流系統工程，但居民認為改善有限，民代也認為做法消極，應提高廢汙水排放納管率才能改善水質。縣府工務處回應，正持續提高納管率。

新竹縣政府近年辦理「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，獲環境部補助共投入1億8740萬元，改善內容有淨化及截流系統工程、淨化場旁景觀改善等，已在3月辦理細部設計審查，預計下半年發包。預期完成後水體透過側溝系統連接專管至礫間處理場淨化後回流，提升潔淨循環。

縣議員林碩彥認為，豆子埔溪鄰近區域廢汙水排放納管比率僅60%，成效不足，雖有礫間機房能過濾溪水，但仍是消極作法，建議應提高廢汙水納管率，也可減少礫間廠的濾材成本。

林碩彥也點出，溪水截流口只設在高速公路西邊的溪流上，依豆子埔溪地理環境來看，高速公路以東的上游處也要設置，做好源頭水質改善才合理。

新竹縣工務處回應，汙水納管為縣府重要政策之一，未來將持續辦理，提升納管率、降低溪水汙染。至於溪水截流口，受限經費優先處理汙染較為嚴峻的區域，高速公路以東區域屬輕度汙染區域，後續將評估向中央提案爭取經費辦理。

新竹 水質 高速公路

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