新豐掩埋場火警惡臭 竹縣市苗栗空品恐遭波及
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新竹縣政府今天表示，新豐鄉掩埋場發生火警導致附近空氣惡臭，竹縣新豐鄉、竹北市，及新竹市、苗栗縣部分地區空氣品質可能受影響，民眾可緊閉門窗，外出時做好個人防護。
新竹縣消防局發布訊息指出，今晚近7時新豐垃圾掩埋場發生火警，消防局派遣共14車、29人前往灌救，目前初估現場燃燒面積約500平方公尺，進行搶救中。
新竹縣政府環保局向中央社記者表示，因新豐鄉掩埋場發生火警，現場風向為東北風，預估竹縣新豐鄉、竹北市；新竹市北區、香山區；苗栗縣竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮、苗栗市等地區空氣品質可能受影響，將持續監測。
環保局指出，提醒可能受到影響區域的縣市民眾，可緊閉門窗，外出時做好個人防護如可戴口罩等。
環保局表示，新竹縣焚化爐整體進度持續推進，預計年底可投料試車，明年中開始商轉，將可大幅減少垃圾堆置量。
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