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上班遇7.2強震！車遭落石砸中翹起 太魯閣晶英員工獲救憶驚恐瞬間：以為快沒命

視察桃捷綠線車站工地 張善政：確保震後施工安全

中央社／ 桃園4日電

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桃園市長張善政今天視察捷運綠線G07車站施工暨地震應變機制表示，市府重視震後施工情形，尤其工地施工現場常有許多過渡性措施，需特別注意是否有受地震影響而鬆脫增加風險。

張善政接受媒體聯訪表示，今天到桃園捷運綠線G07車站工地視察，經現場了解，歷經昨天的地震，未出現擋土牆傾斜、道路裂縫、建築傾斜等問題，他希望桃園各工地都以G07車站工地的應變處置為典範，落實自主檢查，確保震後工地施工安全。

捷運工程局表示，地震發生後，第一時間就成立緊急應變小組，除要求災情及時回報也督責現場人員先以目視檢查方式，迅速完成工區災情檢查，也特別檢查隧道環片是否變形及隧道內氣體偵測異常狀況等，在1小時內完成全工區目視檢查後，再以監測儀器量測相關數據，並經專業技師評估，雙重確保施工安全。

捷工局指出，良好及健全的防災機制需因地制宜，G07車站因鄰近台鐵桃園站，且整體開挖深度達40公尺，施工期間為不影響台鐵營運安全，除一般監測儀器外，更加裝自動化監測儀器，即時監控台鐵軌道沉陷情形。面對未來幾天可能發生的餘震，將持續進行各項安全檢查降低災害風險，維護工程人員及民眾安全。

地震 捷運

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