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竹市環境教育繪本徵選收件開跑了 祭總獎金8萬元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環境教育繪本徵選活動開跑，鼓勵民眾將環保相關主題、繪畫藝術輔以簡單文字創作繪本，即日起收件至8月9日。圖／竹市府提供
新竹市環境教育繪本徵選活動開跑，鼓勵民眾將環保相關主題、繪畫藝術輔以簡單文字創作繪本，即日起收件至8月9日。圖／竹市府提供

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新竹市環保局為落實環境永續發展目標，宣布今年度的新竹市環境教育繪本徵選活動開跑，鼓勵民眾將環保相關主題、繪畫藝術輔以簡單文字創作繪本，並祭出總獎金8萬元。歡迎有興趣的個人、團體一同挑戰，即日起收件至8月9日，獲選前3名作品將代表竹市參加10月環境部舉辦的環境教育繪本嘉年華展覽，擴大分享創作。

竹市府環保局指出，今年度環境教育繪本徵選主題包含淨零綠生活「友善環境綠時尚（衣）」、SDGs永續發展目標及在地環境與文化故事」三大主題，參賽者可擇一主題或綜合創作，發揮創意巧思，展現新竹在地特色和環境守護的重要性。

環保局長江盛任表示，為擴大獲獎繪本宣傳效益，獲選前3名作品將代表竹市參加10月環境部舉辦的環境教育繪本嘉年華展覽，活動包括攤位展示、繪本故事演說、繪本戲劇表演，屆時全國優勝繪本作品將聚集一堂，歡迎對繪本創作有興趣者報名參加。

高虹安表示，繪本是造就幼童認識世界的一種重要「好學」媒介，能啟發孩子的想像力和創造力，並透過親子共讀來促進認知和語言發展。此次環境教育繪本徵選活動目標讓孩子從小學習如何重視環保、提高環境品質的概念，進而愛護和珍惜環境。

環保局指出，新竹市環境教育繪本徵選活動徵選簡章（含報名表）請至https://lurl.cc/do7AC4。活動總獎金8萬元，獎項共計9名，第1名可獲得2萬元、第2名1萬5千元、第3名（2位）各1萬元等值禮券及獎狀與得獎作品1本，佳作（5位）各5千元的等值禮券及獎狀。

新竹市環境教育繪本徵選活動開跑，鼓勵民眾將環保相關主題、繪畫藝術輔以簡單文字創作繪本，即日起收件至8月9日。圖／竹市府提供
新竹市環境教育繪本徵選活動開跑，鼓勵民眾將環保相關主題、繪畫藝術輔以簡單文字創作繪本，即日起收件至8月9日。圖／竹市府提供

新竹 環保局長 禮券 繪本

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