竹縣6鄉鎮規畫幸福巴士 尖石幸福巴士獲金運獎績優

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新竹縣受到客運業者陸續停運影響，市區公車路線逐漸減少，至少6鄉鎮公所正研擬以自營幸福巴士接替服務民眾，不過還有另外3鄉鎮幸福巴士早已上路獲好評，其中上路最久的尖石鄉幸福巴士不僅已服務超過30萬人次，今年更獲得2024金運獎績優。

新竹縣府交旅處表示，目前新竹縣已有尖石鄉、五峰鄉及上月初才剛上路的關西鎮等3）鄉鎮有幸福巴士，不過其他受到客運停運影響的鄉鎮，同樣正在規畫上路，包含湖口、芎林、新埔、峨眉、北埔及寶山等6鄉鎮，期望未來各規畫幸福巴士的鄉鎮都上路後，能夠降低新竹客運不續營帶來的衝擊，進一步提升新竹縣各鄉鎮的公共運輸服務品質。

幸福巴士能提供民眾如同一般市區公車一樣的服務，不過並非由客運業者經營，而是各鄉鎮市公所自營，費率也多採比照公車收費，還多出能用手機預約搭車的服務，不過尖石鄉幸福巴士因部份路線行經觀光景點，選擇採差別費率收費，外地遊客搭車50元，居民只要15元。

尖石鄉幸福巴士是新竹縣最早上路服務的路線，早在2016年就開始推出接駁專車，2020年還推出「噗噗共乘」廣受好評。新竹縣府交旅處指出，尖石鄉因屬偏鄉、交通不便，縣府輔導尖石鄉公所推動基本民行計畫，以改善尖石鄉公路公共運輸不足問題。

現行尖石鄉幸福巴士營運路線共有8條，其中3條服務前山、3條後山，另外有2條預約路線線，滿足尖石鄉內學生就學、長者就醫、到平地採買的需求，從2016年上路至今，已服務載送超過30萬人次，讓尖石鄉整體公共運輸涵蓋率提升至90%。

交通部公路局為了提升偏鄉幸福巴士營運效率服務品質，舉辦第一屆幸福巴士金運獎，新竹縣尖石鄉幸福巴士於全國176個鄉鎮區、453條幸福巴士路線中脫穎而出，獲得「2024金運獎」績優獎。

新竹縣長楊文科肯定尖石幸福巴士貼心、符合民眾需求，是其他鄉鎮推動幸福巴士的學習典範，同時楊文科也指示交旅處爭取中央資源，持續協助車輛汰舊換新，讓民眾搭乘更安全，今年預計協助尖石鄉公所申請幸福巴士相關計畫，爭取中央補助營運、行銷、購車及預約服務系統。