1.8億改善竹北豆子埔溪 竹議員喊話先提高廢汙水排放納管

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新竹縣竹北市建案多，建商為了趕工偷排廢水，讓豆子埔溪成為重災區，環保局近3年來共接獲83件次陳情，裁處38件次，罰款累計2530萬元，新竹縣工務處也加緊區域改善計畫，預計投入1億8740萬建置淨化及截流系統工程等。不過縣議員林碩彥認為，豆子埔溪鄰近區域環境，廢汙水排放納管比率僅有60%，應先提高才能改善水質及減少礫間廠濾材成本。

附近居民陳情，豆子埔溪多次遭排放汙水，民眾不堪其擾，多次檢舉依舊沒有改善，建商氣焰囂張。為此新竹縣政府2020年起辦理「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，獲得環境部補助1億4600萬元，縣府自籌配合款4140萬元，投入共計1億8740萬。

改善計畫包括淨化及截流系統工程、淨化場旁景觀改善、文信爬蟲兩棲公園親水教育平台、儒林橋至翰林橋生態水域營造及停車場步道及人行棧道改善等項目，已於3月辦理細部設計審查，預計下半年發包。

新竹縣工務處說明，工程完成後，豆子埔溪水體將透過側溝系統連接專管至礫間處理場淨化，過濾後的水會再回到上游循環，除了保有水體潔淨，同時也達到乾淨水循環、保持水位等，避免旱期造成含氧量不足，魚群暴斃等。

不過林碩彥認為，豆子埔溪鄰近區域環境，廢汙水排放納管比率僅有60%，成效明顯不足，雖有礫間機房進行溪水過濾，但仍是消極作法，建議應提高廢汙水納管率，降低廢水排放進豆子埔溪，當自然生態平衡後，再加上礫間機房的過濾，才能達到親水的水質，同時減少礫間廠的濾材成本浪費。

林碩彥也表示，溪水截流口只設置在高速公路西邊的溪流上，依據豆子埔溪地理環境，在東邊以犁頭山為上游，由東到西、從上游到下游溪水依序流經東興里、北興里、十興里等，但高速公路以東、上游的溪水卻沒有去做水質改善，應從上游做到下游才合理。此外，用於過濾溪水的礫間廠房，設置在文化中心特區範圍，廠房主體設計應以不違和文化中心的主色調。

新竹縣工務處回應，汙水納管為縣府重要政策之一，未來將持續辦理，提升納管率、降低溪水污染。至於溪水截流口，本期工程囿於經費考量，以水質汙染程度進行評估，選定汙染情形較為嚴峻區域優先處理，而高速公路以東區域屬輕度污染區域，縣府將持續評估向中央提案爭取經費辦理。