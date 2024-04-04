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花蓮強震整理包／釀9死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看

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張善政地下3層看捷運百噸樑柱、連續壁抗震及科技監測

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政（左2）下到捷運綠線站地下三層G07站，了解工程抗震成效。記者鄭國樑／攝影
張善政（左2）下到捷運綠線站地下三層G07站，了解工程抗震成效。記者鄭國樑／攝影

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桃園市長張善政今天中午到捷運綠線G07站（與台鐵桃園站共構），進入地下2、3層實地了解0403大地震後工地狀況，與捷運工程防震措施，並肯定工務所昨天上午7點58分地震發生時，立即啟動標準作業流程。

張善政肯定桃園發生5級地震後，捷運工程人員除了目視檢查，也調閱水位觀測井、建物傾斜、淺式沉陷觀測、車站燈號等所有感應器顯示的數據，判讀連續壁等地下層結構，桃園站工務所甚至掌握台鐵目前的月台有無下陷等即時資訊，所有數據都在監控中並顯示工地安全，希望G07工地監測地震等安全措施，要能做為其他工地參考。

捷運工程局局長劉慶豐說明，捷運綠線G07站目前工程進度已經下挖至地下3樓月台上行線，預計今年7月會挖到地下4、5層也就是下方的大底，預計年底、明年初會完成大底的鋪設，屆時也完成車站捷運綠線土木的部分，車站的結構安全也完成。

另外，從八德往G07桃園站方向來的傳統圓潛盾隧道工程，預計2026底、2027年初會從八德區建國路貫通至G07站，從桃園區中正路往G07站的中圓潛盾也大約在這個時間抵達車站，目前車站主體也在趕工，保持原預訂進度前進。

劉慶豐指出，捷運綠線07站在地下3樓，台鐵地下化車站在地下2樓，雖然鐵路地下化軌道工程還沒動工，但是已經預留空間，目前以防水層先封住，不影響捷運工程和通車。

桃園捷運綠線G07車站工程防震等安全監測數據，下圖右邊波動突上升，正是7點58分地震發生的時候。圖／桃園捷運工程局提供
桃園捷運綠線G07車站工程防震等安全監測數據，下圖右邊波動突上升，正是7點58分地震發生的時候。圖／桃園捷運工程局提供
捷運綠線G07站已經開挖至地下三層。記者鄭國樑／攝影
捷運綠線G07站已經開挖至地下三層。記者鄭國樑／攝影

地震 張善政 捷運

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