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全台數一數二大規模祭祖 8000人湧客家庄祭祀首度大合唱

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年延續去年榮景，約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年延續去年榮景，約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影

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桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年延續去年榮景，約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖，有跟著先生一同來參與祭祖的民眾表示，家族凝聚力真的強，很難看到掃墓旁邊還有擺攤販的。

桃園市長張善政到場致意說，葉五美家族歷史脈絡記載清晰，從河南發跡，一路到福建、廣東最後101世再到台灣，最終落腳在新屋，如今看見每一房的發展都十分壯大，後代子孫各個事業有成、發展傑出，內心相當感動。

每年清明時節，新屋葉五美家族祭祖，可說是全台數一數二的大規模祭祖活動，其脈絡清晰的家族發展史，充分彰顯了中華傳統文化慎終追遠的精神，祝福葉姓家族各個家庭美滿，未來持續壯大家族。

葉家子孫人數眾多遍布多海內外，而每年的清明祭祖也都吸引大家一同相聚，大家跟著司儀一同拜拜，並合唱先前製作的葉五美頌，凝聚全家族力量，場面相當壯觀。

葉春日公派下協進會理事長葉國傑指出，這是他第4年擔任主祭者，人數也是8000多人和去年差不多，葉家祭祖的儀式從200多年前到台灣時皆相同，一路傳承給後代。每季5大房共10個經理人皆會開會討論祭祖事宜，並輪流分擔各式工作。

葉國傑說，今也會舉行晉金儀式，將放在祖祠兩側尚未放置完成。今年家族特別製作大型葉五美頌歌詞背板，將先前製作的歌曲，首度一同大合唱，讓全家人能更凝聚在一起。副總幹事葉時喜表示，大合唱是這次創舉，且與閩南人祭祖不就是他們有客家的三獻禮及全程用客家話祭祀。

嫁到葉家的張瑜表示，以往都是家中掃墓，見到這麼多人一起，真的覺得超壯觀，會回來拜家族凝聚力真的強，更驚訝的是，還會有攤販來擺攤。張瑜丈夫葉時滔說，小時候就跟爸媽一同祭祖，知道這個習俗，長大持續飲水思源祭祖。現場也販售愛玉、茶葉蛋、麵線及香腸等美食，攤商胡小姐表示，來祭祖也有8000人，這是一股商機。

民政局表示，葉春日公在台出生的第一代子孫，分別命名為大榮、大華、大富、大貴與大春，其孫之名為人間五大美事，後代子孫稱為「葉五美公」，即葉姓宗親五大房來台始祖。如今五大房的後代子孫合建祠堂祭拜祖先，後整建為現在的5層祖塔，每到清明節，回到家鄉祭祖，人數高達萬人，每年的祭祖活動成為地方盛事，號稱全台最大祭祖活動。

桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年延續去年榮景，約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年延續去年榮景，約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園新屋葉家祭祖壯觀，桃園市長張善政（左5）也出席。記者翁唯真／攝影
桃園新屋葉家祭祖壯觀，桃園市長張善政（左5）也出席。記者翁唯真／攝影
桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年首度舉行大合唱，更製作歌詞背板。記者翁唯真／攝影
桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年首度舉行大合唱，更製作歌詞背板。記者翁唯真／攝影
桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年首度舉行大合唱。記者翁唯真／攝影
桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年首度舉行大合唱。記者翁唯真／攝影
桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，年祭祀儀式由5大房一同討論操辦。記者翁唯真／攝影
桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，年祭祀儀式由5大房一同討論操辦。記者翁唯真／攝影
桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年延續去年榮景，約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園新屋葉家祭祖為每年家族眾所矚目大事，今年延續去年榮景，約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影

客家話 桃園 清明節

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