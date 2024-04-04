竹市兒藝節今登場 泡泡龍跨海陪玩

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2024新竹市兒童遊藝節今起至7日在新竹公園登場，最大亮點是日本泡泡龍「巴比」首度來台演出；市府昨開記者會，邀請500名兒童搶先體驗，並開箱位於風livehouse的「宇宙科技研究院」科技互動體驗，及體育館內外「彩虹遊具樂園」的大型遊具。

市長高虹安說，今年特別將新竹公園打造成充滿夢幻的「泡泡樂園」，活動期間，每日10時至下午5時，每小時都有不一樣的展演活動及體驗，歡迎親子朋友天天到新竹公園找泡泡龍玩。

高虹安表示，日本電玩遊戲主角泡泡龍「巴比」是日商太東公司1986年發行的經典人氣IP角色，有35年以上歷史，不僅是7、8年級生的共同回憶，也是時下小朋友們喜愛的遊戲主角，因此特別請泡泡龍跨海造訪竹市。

文化局表示，「宇宙科技研究院」每日帶來4項科技體驗項目，可體驗光影跳格子、科技互動踢足球、虛擬動物著色、餵小怪獸吃早餐等；「彩虹遊具樂園」有4座大型氣墊遊具，包含球池、跳床、溜滑梯等，其中1座更結合攀岩、溜滑梯及迷宮功能，以及小火車、咖啡杯、旋轉木馬等3座機械遊具，兒童遊藝節另有多場兒童表演藝術。